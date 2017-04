Les Canadiens trébuchent contre les Sabres

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés pour la première fois en six matchs, au compte de 2-1, mercredi, contre les Sabres à Buffalo.

À voir aussi: Sommaire

Kyle Okposo aux soins intensifs

Ristolainen ouvre la marque

Ennis profite de la confusion

Plekanec fait renaître l'espoir

Alexei Emelin ne termine pas le match

C’est le défenseur Rasmus Ristolainen qui a ouvert la marque en première période grâce à un tir de la pointe qui a surpris Carey Price sur sa droite. Josh Gorges a obtenu une mention d’aide sur la séquence.

À mi-chemin dans la période, Dwight King est passé à quelques centimètres d’inscrire son premier but dans l’uniforme du Tricolore. Posté dans l’enclave, l’attaquant a habilement déjoué le gardien Robin Lehner avant de diriger la rondelle sur le poteau.

Alexander Radulov a également raté une belle chance de marquer lorsqu’il s’est présenté seul en échappée devant Lehner. Alors qu’il avait perdu le disque de vue, le gardien des Sabres a tout de même réussi à réaliser l’arrêt.

L’attaquant Tyler Ennis a inscrit le deuxième but des Sabres à la 12e minute de jeu de la période médiane. Alors que Artturi Lehkonen et Nikita Nesterov peinaient à récupérer la rondelle libre dans l’enclave, Ennis a réussi à s’en emparer et à déjouer Price d’un tir des poignets précis.

Un dixième filet pour Plekanec

Tomas Plekanec a marqué l’unique but du Tricolore au tout début de la troisième période. L’attaquant a complété un superbe jeu de passes d’Alexander Radulov et de Paul Byron pour enregistrer son 10e but de la saison.

À leur retour dans la formation, les attaquants Brian Flynn et Torrey Mitchell se sont montrés plutôt discrets.

Lehner a repoussé 31 tirs dans la rencontre tandis que Price a fait 28 arrêts.

Cette victoire permet aux Sabres de grimper au 13e rang de l’Association Est.

Le Canadien sera de retour en action vendredi, au Centre Bell, où il affrontera le Lightning de Tampa Bay à son dernier match de la saison à domicile.

Les Sabres se mesureront quant à eux aux Panthers de la Floride, samedi, à Sunrise.