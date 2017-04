Les Canadiens l’emportent et s’assurent du titre de la section Atlantique

Le Canadien de Montréal a vaincu les Panthers de la Floride par la marque de 4-1, lundi soir, à Sunrise pour s’assurer de terminer au premier rang de la section Atlantique.

Le CH obtient donc l’avantage de la glace pour la première ronde des séries éliminatoires et affrontera officiellement les Rangers de New York.

Il s’agit également d’une deuxième victoire face aux Panthers en moins d’une semaine. Jeudi dernier, le Canadien l’avait emporté 6-2, à Montréal, et avait assuré sa place pour le tournoi printanier.

C’est Andrew Shaw qui a ouvert la marque, du côté des visiteurs. Alex Galchenyuk a démontré une fois de plus sa belle vision de jeu sur la séquence.

Il a utilisé la jambière du gardien Reto Berra afin de refiler la rondelle à Shaw qui a décoché un tir qui s’est frayé un chemin jusque dans le filet.

La saison de rêve de Marchessault se poursuit

En deuxième période, le Québécois Jonathan Marchessault a utilisé sa vitesse pour inscrire son 30e but de la saison. Il devient seulement le 11e joueur à atteindre ce plateau dans la Ligue nationale de hockey, cette année.

Artturi Lehkonen a soutiré la rondelle à un adversaire avant de décocher un puissant tir des poignets, en troisième période, pour marquer le but de la victoire.

La recrue a inscrit son deuxième but de la soirée, un peu plus tard au troisième vingt. Paul Byron s’est échappé, mais son tir a complètement raté la cible. Lehkonen a récupéré le retour et déjoué Berra à l’aide d’un puissant tir frappé. Il a finalement terminé sa soirée de travail avec une récolte de trois points.

Alexander Radulov a complété la marque dans un filet désert.

Berra a finalement accordé trois buts sur 30 lancers.

À l’autre bout de la patinoire, c’est Charlie Lindgren qui défendait la cage du Canadien. Il a repoussé 31 des 32 rondelles dirigées vers lui pour mériter la victoire.

Le défenseur Shea Weber n’a pas pris part à la rencontre et est revenu à Montréal pour soigner une blessure au bas du corps.





TROISIÈME PÉRIODE

18:34 - BUT - Alexander Radulov (MTL) complète la marque dans un filet désert

16:49 - BUT - Artturi Lehkonen (MTL) saute sur un retour de lancer et c'est 3-1!

12:04 - Reto Berra (FLO) stoppe Max Pacioretty (MTL) sur un tir à bout portant

9:31 - MacKenzie Weegar (FLO) est puni pour un coup de bâton à Alexander Radulov

1:27 - BUT - D'un tir des poignets précis, Artturi Lehkonen donne les devants au CH!

0:00 - Début de la troisième période

DEUXIÈME PÉRIODE

18:44 - Phillip Danault (MTL) jette les gants devant Michael Sgarbossa (FLO), un combat court qui se termine par une chute

16:27 - Phillip Danault (MTL) est puni à son tour pour avoir retenu Jaromir Jagr

15:35 - Andrew Shaw (MTL) est puni pour avoir retardé le match

10:55 - Derek MacKenzie (FLO) est puni pour avoir retenu Alexander Radulov

8:57 - BUT - Jonathan Marchessault (FLO) contourne le gardien Charlie Lindgren et dépose la rondelle au fond du filet, c'est 1-1!

3:35 - Paul Byron (MTL) tire, la rondelle frappe le poteau

0:00 - Début de la deuxième période

PREMIÈRE PÉRIODE

18:53 - Max Pacioretty (MTL) reçoit à son tour la rondelle dans l'enclave, prend un bon tir qui est stoppé par Berra

13:12 - BUT - Posté dans l'enclave, Andrew Shaw (MTL) hérite de la rondelle et bat Reto Berra, c'est 1-0 pour les Canadiens

8:58 - Alex Galchenyuk (MTL) rate une belle chance dans l'enclave

1:15 - Reto Berra (FLO) réalise un bel arrêt sur Max Pacioretty

0:00 - Début de la première période