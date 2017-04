L'Impact revient de Chicago avec du positif

Combien d’entre vous pensaient que l’Impact de Montréal reviendrait de Chicago avec un point avant le début du match contre le Fire, samedi?

Car il faut le dire, avec l’absence des Ignacio Piatti, Laurent Ciman et Ambroise Oyongo, et avec Patrice Bernier qui n’a joué que la dernière demi-heure, l’Impact faisait pâle figure contre le Fire et sa nouvelle vedette, Bastian Schweinsteiger.

Voilà pourquoi le verdict nul de 2-2 est somme toute positif. Ce qui le rend plus amer, c’est le fait que le Bleu-Blanc-Noir soit revenu de l’arrière pour prendre les devants dans la 90e minute avant de concéder le but égalisateur sur un jeu évitable trois minutes plus tard.

Il ne faut pas se leurrer, personne n’était satisfait de l’issue du match. Les joueurs de l’Impact avaient l’impression d’avoir laissé filer la victoire alors que ceux du Fire ont eu l’impression d’échapper un match qu’ils auraient dû remporter.

En fin de compte, le verdict nul est juste pour tout le monde.

Gérer

C’est la deuxième fois en trois rencontres que l’Impact accorde un but pendant le temps ajouté pour échapper la victoire et deux précieux points.

Cela a été aussi le cas face aux Sounders de Seattle, qui avaient marqué à la 94e minute lors du match d’ouverture locale au Stade olympique.

L’Impact doit apprendre à mieux gérer ses fins de match, une lacune connue depuis quelques années déjà.

Il y a possiblement un manque de ­lucidité dans la façon de conclure les rencontres quand l’équipe est en avance.

Autre élément que le onze montréalais n’a pas su gérer, le surnombre causé par le carton rouge de Juninho à la 71e minute.

Mauro Biello a tenté de favoriser l’attaque, un beau pari, mais sur le terrain, l’Impact a lentement cédé le pas au Fire.

En quête de la première victoire

Il y a quand même du bon dans cette rencontre. Si on veut voir le verre à moitié plein, l’Impact est invaincu à ses trois dernières sorties avec trois verdicts nuls.

La situation n’est donc pas catastrophique pour le moment, mais la première victoire de la saison se fait attendre.

Outre l’Impact, seuls Salt Lake et ­Philadelphie n’ont pas encore gagné cette saison.

Mauro Biello et sa bande affronteront le Galaxy à Los Angeles vendredi soir. Personne n’est aux anges dans le sud de la Californie puisque le club peine en début de saison. Il y a peut-être un point ou trois à prendre au StubHub Center, où le Galaxy a perdu ses deux premières rencontres à domicile.

Les surprises

Le match a permis à Ballou Jean-Yves Tabla d’obtenir un premier départ dans la Major League Soccer (MLS) et il en a pleinement profité.

On l’a senti gagner en confiance à mesure que la rencontre progressait et il a montré toutes ses qualités à un contre un, faisant vivre un enfer au pauvre Michael Harrington, qui a eu beaucoup de mal à le contenir.

L’histoire était presque parfaite quand il a marqué le but que l’on a cru être celui de la victoire pendant trois courtes minutes.

C’est peut-être son premier, mais ce ne sera certainement pas son dernier.

Autre belle surprise, le jeu de Chris Duvall qui, par ses grandes qualités athlétiques, est en mesure de bien ­appuyer l’attaque.

On l’a vu sur cette course d’une cinquantaine de mètres qui a été suivie d’un centre d’une précision chirurgicale pour permettre à Matteo Mancosu d’inscrire son second but de la saison.

Il y a un certain temps qu’on n’avait pas vu une telle qualité de centre et c’est encourageant.