Coupe Stanley: les Canadiens sont les favoris au Canada

Plus de deux décennies sont passées depuis la dernière conquête d’une coupe Stanley par une équipe canadienne, mais avec cinq équipes en position de faire les séries éliminatoires cette saison, il y a une chance que cette séquence prenne fin.

Si aucune équipe canadienne ne soulève le trophée cette année, il s’agira d’une 24e saison consécutive sans victoire canadienne en finale de la coupe Stanley, soit depuis la conquête des Canadiens de Montréal en 1993.

Après une année misérable pour les équipes canadiennes la saison dernière, la feuille d’érable fait belle figure à l’aube des séries éliminatoires avec cinq équipes actuellement en position de se tailler une place parmi les seize équipes à participer aux séries éliminatoires.

Sauf que les chances de voir une équipe canadienne l’emporter demeurent minces. Personne ne s’attend à en voir une graver son nom sur le trophée, mais tout est possible au printemps.

Dans cette optique, The Hockey News a mesuré les chances de chaque équipe canadienne en fonction de l’état actuel des choses dans la LNH en utilisant un schéma de simulation des séries éliminatoires. Voici les résultats.

5. Sénateurs d’Ottawa

Adversaire probable : Maple Leafs de Toronto

Chances d’être éliminés au premier tour : 54,9 %

Chances de gagner la Coupe Stanley : 1,9 %

Ce classement peut paraître étonnant, mais il ne l’est pas vraiment : les Sénateurs ont joué mieux qu’ils ne le sont vraiment pour une bonne partie de la saison et représentent peut-être la pire équipe à se tailler une place dans les séries éliminatoires. Ottawa est la seule équipe à entrer dans les séries malgré un différentiel de buts négatif.

4. Flames de Calgary

Adversaire probable: Ducks d’Anaheim

Chances d’être éliminés au premier tour : 55,1 %

Chances de gagner la Coupe Stanley : 2,7 %

Les Flames ont pris leur envol à mi-chemin au cours de la saison et n’ont jamais regardé derrière depuis. De plus, Brian Elliott ressemble finalement au gardien que les Flames ont acquis des Blues. Les Flames sont une équipe légèrement au-dessus de la moyenne à ce stade-ci, mais cela ne les aidera pas à remporter les grands honneurs, surtout s’ils affrontent les Ducks en première ronde.

3. Oilers d’Edmonton

Adversaire probable: Sharks de San Jose

Chances d’être éliminés au premier tour : 56,2 %

Chances de gagner la Coupe Stanley : 2,8 %

Les Oilers ont étonné cette saison, mais il s’agit d’une bonne équipe qui pourrait bien obtenir l’avantage de la patinoire, ce qui les place en meilleure position que les Flames pour remporter la Coupe Stanley. Sauf que les Oilers risquent d’affronter les Sharks au premier tour, un adversaire difficile même si San Jose en arrache dernièrement.

2. Maple Leafs de Toronto

Adversaire probable: Sénateurs d’Ottawa

Chances d’être éliminés au premier tour : 45,1 %

Chances de gagner la Coupe Stanley : 3,7 %

Voilà sans doute le résultat le plus étonnant, mais il est uniquement relatif à leur adversaire probable du premier tour, les Sénateurs d’Ottawa. Les Leafs ne sont peut-être que la 6e ou la 7e meilleure équipe à se qualifier dans l’Est, mais ils affrontent la pire, ce qui joue à leur avantage. Si Toronto devait glisser au classement et affronter par exemple les Capitals, cette équipe glisserait probablement au dernier rang de ce classement.

1. Canadiens de Montréal

Adversaire probable: Rangers de New York

Chances d’être éliminés au premier tour : 37,3 %

Chances de gagner la Coupe Stanley : 7,5 %

Croyez en Carey Price. Il est encore probablement le meilleur gardien au monde. Tant que les Canadiens pourront compter sur lui, ils posséderont une chance légitime de remporter les grands honneurs et demeureront les favoris canadiens. Ils ne devraient pas avoir trop de difficultés à franchir la première ronde et même la deuxième, contre l’un ou l’autre de ses rivaux ontariens. La route vers la finale de l’Association Est est donc assez dégagée. Ça se corsera quand ils croiseront une équipe de la section Métropolitaine, mais ces équipes comptent avant tout sur leur offensive et Carey Price est l’atout le plus précieux des Canadiens pour les contrer.

Sauf que contrairement aux années précédentes, cette équipe ne repose pas uniquement sur les épaules de Carey Price. Avec le système de Claude Julien solidement implanté, le talent en défensive et Price, il sera difficile de marquer contre cette équipe en séries éliminatoires. L’attaque, elle, montre des signes encourageants à quelques jours du tournoi printanier.

Malgré ses lacunes, cette édition des Canadiens est l’une des meilleures des dernières années et il ne serait pas étonnant de les voir se retrouver dans le carré d’as, voire en finale de la Coupe Stanley.