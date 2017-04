Tessa Virtue et Scott Moir sacrés champions du monde

Le duo canadien formé de Tessa Virtue et Scott Moir a été sacré champion de l’épreuve de danse des Championnats du monde de patinage artistique, samedi à Helsinki.

Après un programme court au cours duquel ils avaient établi une nouvelle marque mondiale, vendredi, les représentants de l’unifolié ont poursuivi sur leur lancée, en étant décorés d’or au terme du programme libre, en vertu d’une récolte de 198,62 points.

Ils ont devancé la paire française composée de Gabriella Papadakis et de Guillaume Cizeron (196,04) et les Américains Maia et Alex Shibutani (185,18).

Les autres tandems canadiens ont pris respectivement les quatrième et huitième places. Kaitlyn Weaver et Andrew Poje ont récolté 184,81 points, tandis que Piper Gilles et Paul Poirier ont obtenu 178,99 points des juges.

Une cinquième place pour Patrick Chan

Le Canadien Patrick Chan a quant à lui pris le cinquième rang de l’épreuve individuelle masculine.

Chan a inscrit 193,03 points lors du programme libre, pour terminer la compétition avec un total de 295,16 points. Son compatriote Kevin Reynold a pour sa part terminé au neuvième échelon en vertu d’un pointage de 253,84.

Les Japonnais Yuzuru Hanyu (321,59) et Shoma Uno (319,31) ont terminé sur les deux plus hautes marches du podium. Le Chinois Boyang Jin (303,58) a quant à lui été décoré de bronze.

Chan a également été devancé par l’Espagnol Javier Fernandez (301,19), qui trônait au sommet du classement au terme du programme court.