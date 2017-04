Michal Neuvirth s’effondre en plein match

Une scène inquiétante a eu lieu à Philadelphie, lors de la première période entre les Flyers et les Devils du New Jersey, samedi.

Alors que les joueurs étaient en pleine mise au jeu, le gardien Michal Neuvirth s’est effondré sur la glace, devant son filet.

Voyez la scène inquiétante dans la vidéo ci-dessus.

Le pauvre est resté immobile alors que le personnel médical s’est rué sur le gardien. Il est finalement revenu à lui-même et a quitté la patinoire sur une civière vers l'hôpital.

Per GM Ron Hextall, Neuvirth is awake and alert and is being taken to Pennsylvania Hospital for observation. More info to come tomorrow.