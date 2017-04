Grosse commande pour l'Impact à Chicago

Sur papier, une visite à Chicago n’est pas forcément inquiétante, mais avec trois ou quatre partants en moins, ça devient une mission périlleuse.

C’est exactement ce à quoi fait face l’Impact, qui va affronter samedi après-midi un bien meilleur Fire avec plusieurs partants en moins. Voyez cet affrontement à TVA Sports à compter de 14h30.

Ignacio Piatti (hanche) et Laurent ­Ciman (genou) n’y seront assurément pas alors que les cas de Patrice Bernier et d’Ambroise Oyongo demeurent incertains.

Le capitaine se remet d’une contusion au mollet alors qu’Oyongo est rentré de Belgique seulement jeudi après-midi après y avoir été oublié par la sélection camerounaise.

«Ç’a été une semaine difficile pour Ambroise alors que Laurent ne sera pas disponible. Il va se préparer pour le prochain match», a souligné Mauro Biello.

Disons que le Bleu-blanc-noir aura fort à faire pour décrocher sa première victoire de la saison.

Bon défi

«Certains joueurs ne seront pas disponibles et on joue à l’extérieur contre une bonne équipe. Alors, ça va être un bon défi», a reconnu Biello, qui doit jongler avec son alignement.

En remplacement de Piatti, on assistera à un premier départ de Ballou Jean-Yves Tabla, qui a disputé 50 minutes sur deux matchs depuis le début de la saison et qui a célébré son 18e anniversaire de naissance, vendredi.

«On a des jeunes comme Ballou qui ont montré leurs qualités, mais il ne faut pas leur mettre trop de pression non plus», a noté Hassoun Camara.

En tant que vétérans, on doit les mettre dans le meilleur confort possible pour qu’ils puissent exprimer leurs qualités.»

D’ailleurs, Camara prendra la place de Ciman en défense centrale. Si Oyongo obtient une journée de congé, Daniel Lovitz se retrouvera dans le couloir gauche alors qu’Adrian Arregui pourrait obtenir un premier départ si Bernier devait être remplacé.

Des cadres

Camara reconnaît que ce n’est pas l’idéal de se présenter à Chicago en faisant plusieurs changements à la formation.

«C’est toujours mieux d’avoir des cadres. Je ne pense pas seulement aux joueurs, mais à la personnalité qu’ils ont sur le terrain, et ça va nous manquer.

«Mais à la fin, on doit combler ça et on n’a pas le choix. Il y a des joueurs qui travaillent vraiment très fort depuis le début de la saison et qui n’attendent que d’avoir une chance de montrer au coach ce qu’ils peuvent faire.»

Élever le niveau

L’Impact sera donc opposé à un bon adversaire qui veut se relever d’un revers de 4 à 0 à son dernier match.

Un rival nettement amélioré, dont la motivation sera certainement dopée par l’arrivée, cette semaine, de Bastian Schweinsteiger.

«Par expérience, lorsqu’on a affaire à des équipes de haut de tableau, c’est là qu’on arrive à élever notre jeu et avoir un bon état d’esprit», souligne Camara.

«On sait qu’il va falloir être au top malgré les absences, mais on ne doit pas le prendre en excuse, au contraire.»

Plus tôt cette semaine, Evan Bush parlait de confiance.

«C’est le genre de match que nous devons aborder avec le sentiment que nous pouvons aller chercher les trois points.»

C’est certainement possible, mais disons que l’Impact a deux prises contre lui cette fois-ci.