Plus de 90 000 spectateurs attendus au Stade olympique

Près de 90 000 billets ont été vendus pour les deux matchs entre les Blue Jays de Toronto et les Pirates de Pittsburgh, soit près de 40 000 pour la rencontre de vendredi et près de 50 000 pour celle du lendemain après-midi, a appris «Le Journal de Montréal».

«On s’attend à des assistances qui devraient s’approcher de celles enregistrées lors des deux premières années de ces matchs des Blue Jays à Montréal, soit autour de 96 000 spectateurs», a indiqué une source.

C’est excellent lorsqu’on pense que les Pirates ne forment pas une grande attraction.

Pas d’inquiétude, selon le Parc olympique

Une tempête printanière, qui est prévue avec de la neige mêlée de pluie, pourrait laisser entre cinq et 10 centimètres au sol entre vendredi après-midi et samedi matin.

Selon un porte-parole du Parc olympique, Cédric Essiminy, il n’y a pas lieu de s’inquiéter au sujet de la capacité de la toile à soutenir cette neige mouillée.

«Il faut savoir qu’elle est chauffée, soit par un système qui permet de faire monter la température jusqu’à 30 degrés Celsius dans l’entretoit du stade», a-t-il expliqué.

«Cette neige fondra rapidement. Il y a aussi huit kilomètres de câbles radiants autour de la structure du toit. À mon avis, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, puisque le mercure grimpera jusqu’à 4 degrés samedi.»

Un toit rétractable?

On constate, depuis quelques années, que les saisons sont décalées d’un mois au Québec. Le printemps tarde à arriver.

Si les Expos renaissent un jour et qu’un stade de 35 000 sièges est construit au centre-ville, soit au bassin Peel, faudrait-il qu’il soit doté d’un toit rétractable, à l’image du stade des Marlins, à Miami?

On a posé la question à Tim Raines à savoir si ce serait, selon lui, une nécessité à Montréal.

«C’est certain que ce serait bien si on construisait un stade au centre-ville avec un toit rétractable, mais il fait aussi froid dans certaines villes du nord des États-Unis et ça n’empêche pas ces équipes de présenter des matchs en avril dans des stades non couverts», a répondu celui qui grimace tout de même en se rappelant les soirées glaciales passées au Stade olympique à l’époque.

Par ailleurs, les joueurs des Blue Jays sont arrivés à Montréal en fin de journée. Le receveur Russell Martin, qui a hâte de renouer avec le public, tenait un décompte des jours sur son compte Twitter.