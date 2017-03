Les Canadiens confirment leur place en séries!

Le Canadien de Montréal a profité de la visite des Panthers de la Floride, jeudi au Centre Bell, pour confirmer son retour en séries éliminatoires, en vertu d’un gain au compte de 6-2.



Le Bleu-Blanc-Rouge compte maintenant 97 points, en tête de la section Atlantique, avec cinq rencontres à disputer d'ici la fin de la campagne. La formation montréalaise avait été exclue de la danse printanière lors de la saison précédente.

À voir : Sommaire

Un bel hommage pour Raines!

Deux buts en une période pour Byron

Plekanec et Gallagher unissent leurs efforts!

Smith permet aux Panthers de réduire l'écart

Bien motivé, le CH a entamé la rencontre sur les chapeaux de roues en inscrivant trois filets lors du premier vingt.

C’est Paul Byron qui a ouvert la marque. Il a décoché un tir précis après que le défenseur Nathan Beaulieu lui eut servi une passe parfaite. Tomas Plekanec a rapidement doublé l’avance des favoris locaux lorsqu’il a reçu la rondelle de Brendan Gallagher dans l’enclave.

Finalement, Byron a fait bouger les cordages pour une deuxième fois dans le match et une 22e cette saison en profitant encore une fois d’un relais de Beaulieu.

Gallagher a réalisé trois passes décisives lors de l’engagement initial. Il en a rajouté en troisième, avec le dernier filet des siens. Il s’agissait d’un premier match de quatre points pour le petit attaquant en carrière.

Du jeu robuste

Après un premier engagement tout à l’avantage du Tricolore, le deuxième tiers a fait place à un jeu beaucoup plus robuste. Les Glorieux ont notamment fait face à une séquence de 1 min 29 s à court de deux hommes, qu’ils ont écoulée avec succès.

Au total, 26 minutes de pénalité ont été distribuées par les arbitres au cours du deuxième vingt. Steve Ott a entre autres écopé d’une inconduite de 10 minutes et d'une pénalité mineure après s’être intercalé entre Shawn Thornton et Alexei Emelin.

Devant la cage du Canadien, Carey Price a été mis à l’épreuve à 31 reprises. Seuls Reilly Smith et Michael Matheson ont trompé sa vigilance. Max Pacioretty et Phillip Danault ont pour leur part inscrit les autres buts, dans la victoire.

Privés des services de leurs deux gardiens réguliers, soit le Québécois Roberto Luongo et James Reimer, les visiteurs ont fait appel à Reto Berra. Ce dernier a réalisé 26 arrêts.

En bref

Éliminé, le club floridien devait également composer sans l’attaquant Aleksander Barkov, absent en raison d’une blessure au haut du corps.

L’entraîneur-chef du Tricolore, Claude Julien, a continué son système de rotation. Torrey Mitchell a laissé sa place à Andreas Martinsen. L’arrière Jordie Benn a pour sa part raté la rencontre en raison d’une blessure. Brandon Davidson a pris sa place dans la formation. Ce dernier a fourni une mention d’aide.

Avant la rencontre, l’organisation montréalaise a rendu hommage à l’ancien joueur-étoile des Expos de Montréal, Tim Raines, qui sera intronisé au Temple de la renommée du baseball, au mois de juillet.

Le Canadien visitera le Lightning de Tampa Bay, samedi soir.



TROISIÈME PÉRIODE

16:46 - BUT - Phillip Danault (MTL) touche la cible à son tour, c'est 6-2 pour les Canadiens

12:55 - BUT - Brendan Gallagher (MTL) fait dévier habilement un tir de Brandon Davidson et le CH mène maintenant 5-2!

8:45 - BUT - Michael Matheson (FLO) trouve une rondelle libre dans l'enclave et son tir bat Carey Price, c'est 4-2!

3:52 - BUT - Dans un surnombre, Alexander Radulov (MTL) remet la rondelle à Max Pacioretty et le capitaine des Canadiens touche la cible, c'est 4-1 pour le CH

0:00 - Début de la troisième période

DEUXIÈME PÉRIODE

11:15 - Alexei Emelin (MTL) et Shawn Thornton (FLO) sont au coeur d'une mêlée à la suite d'une mise en échec du défenseur Russe. Plusieurs joueurs sont punis.

10:41 - BUT - Reilly Smith (FLO) prend un tir bas qui surprend Carey Price et les Panthers réduisent l'écart à 3-1

9:34 - Dwight King (MTL) s'échappe mais rate sa feinte devant Reto Berra

7:47 - Shea Weber (MTL) est puni pour avoir donné un coup de bâton à Jason Demers

7:04 - Max Pacioretty (MTL) est puni pour avoir retenu Jonathan Marchessault (FLO), mais une alertcation survient entre les deux et ils reçoivent un deux minutes de pénalité supplémentaires

4:02 - Derek MacKenzie (FLO) s'échappe en inf. numérique, mais son tir est bloqué par Carey Price

3:39 - Mark Pysyk (FLO) est puni pour avoir fait trébucher un rival

0:00 - Début de la deuxième période

PREMIÈRE PÉRIODE

13:19 - BUT - Pour une deuxième fois dans la période, Brendan Gallagher et Nathan Beaulieu mettent la table pour Paul Byron (MTL), qui inscrit son deuxième but du match. 3-0 Canadiens!

10:04 - BUT - Tomas Plekanec (MTL) reçoit le disque de Brendan Gallagher et bat Berra à son tour, c'est 2-0!

9:08 - Posté devant le filet, Dwight King (MTL) obtient une belle chance, mais tire sur le poteau

7:24 - BUT - Paul Byron (MTL) bat le gardien Reto Berra après avoir reçu une belle passe de Nathan Beaulieu et c'est 1-0 pour les Canadiens!

0:00 - Début de la première période