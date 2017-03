Alexei Emelin n'avait pas la tête au hockey

Alexeï Emelin sort tranquillement de la tempête. Il y a quelques jours, le numéro 74 cherchait ses repères et multipliait les gaffes. Mais il n’avait pas complètement la tête au hockey.

«Il y avait une raison, mais c’était personnel, a dit Emelin à la veille du match contre les Panthers de la Floride. Je ne rentrerai pas dans les détails. J’ai été un peu malade aussi.»

Emelin a atteint le fond du baril lors de deux rencontres en particulier. Il a joué deux de ses pires matchs dans la Ligue nationale de hockey le 9 mars face aux Flames, à Calgary, et le 14 mars contre les Blackhawks, à Montréal. Les deux fois, il avait terminé avec un dossier de -3. Il ressemblait à un défenseur complètement déboussolé.

Questionné sur ce passage à vide, le Russe a refusé d’identifier l’élément qui le préoccupait. Il pourrait y avoir une multitude de raisons, mais il faut rappeler que le défenseur de 30 ans est l’heureux papa d’une troisième petite fille depuis décembre. Il avait profité d’un congé de deux matchs les 22 et 23 décembre après la naissance de sa fille.

«Je réussis quand même à dormir, a-t-il dit au Journal de Montréal. Elle est un bon bébé.»

Claude Julien a rappelé un vieux principe.

«Tous les joueurs vivent des moments plus difficiles, a affirmé l’entraîneur en chef au sujet d’Emelin. Mais c’est bien de le revoir sur le bon chemin. Il joue du bon hockey dernièrement. Il est un bon joueur de hockey.»

La fameuse rotation

Avec l’arrivée de Brandon Davidson, Julien a instauré une rotation à la ligne bleue. Emelin a été victime du surplus de défenseurs en sautant son tour pour deux rencontres, le 7 mars contre les Canucks à Vancouver et le 18 mars face aux Sénateurs à Ottawa.

«Je ne connais personne qui est heureux quand il ne joue pas, a-t-il mentionné. Je n’étais pas content. J’ai appris certaines choses et je suis de retour sur la bonne voie.

«Je suis content, j’ai gagné en confiance ­depuis quelques matchs, a-t-il poursuivi. Je me sens de mieux en mieux.»

En uniforme lors des cinq derniers matchs des siens, Emelin a retrouvé son aplomb aux côtés de Jeff Petry. Il a dominé l’équipe avec 24 mises en échec au cours de cette période.

On se souvient surtout de celle contre Jamie Benn en première période du match de mardi contre les Stars. Il a renversé le petit frère de Jordie pour également sonner le réveil de ses coéquipiers.

«C’est le hockey, ça arrive parfois, a-t-il expliqué au sujet de son coup d’épaule contre le capitaine des Stars. Je ne sais pas si c’était un tournant dans le match. Je cherche toujours à jouer physique. C’est peut-être vrai que cette mise en échec a sonné un peu le réveil des gars. Nous étions plus rapides après ça.»

Encore du temps

Utilisé comme partenaire de Shea Weber pour une longue période de 56 matchs cette saison, Emelin a eu besoin de temps pour trouver son rythme sous la gouverne de Julien.

«Mes meilleurs matchs sont dans le futur, a-t-il prévenu. La saison n’est pas terminée. On me jugera à la fin. Pour l’instant, ce n’est pas mauvais. Mais ça pourrait être meilleur.»

Après la visite des Hawks au Centre Bell, Petry n’avait pas hésité à dire que la communication faisait défaut avec son partenaire. Ça ne semble plus le cas maintenant.

«J’ai le sentiment qu’il est de retour, a souligné l’Américain. Quand il est au sommet de son art, il est un défenseur intimidant et les attaquants de l’équipe adverse n’aiment pas l’affronter. On voit ça dernièrement. Il est plus physique et il est bon dans son ­territoire.»

Alexander Radulov a également eu de bons mots pour son compatriote russe.

«Ce n’est jamais facile de jouer contre Emelin, a-t-il mentionné. Quand j’étais plus jeune, je jouais assez souvent contre lui en Russie. Il était le même type de défenseur. Je n’étais pas inquiet pour lui. Je savais qu’il était pour rebondir. Il a recommencé à frapper et bloquer des tirs. C’est ce qu’il fait quand il est à son mieux.»