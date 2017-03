Eddie Lack quitte sur une civière après une dure collision

Une scène inquiétante a eu lieu à Raleigh, en Caroline du Nord, lundi soir.

L’attaquant des Red Wings de Detroit Andreas Athanasiou s’est échappé lors de la période de prolongation pour déjouer le gardien des Hurricanes Eddie Lack.

Cependant, il a durement frappé Lack à la tête en marquant. Le pauvre a semblé se blesser au cou et a dû sortir sur une civière.

Les deux équipes sont demeurées sur la glace pour encourager le pauvre Lack.

Une scène inquiétante pour tous... À voir dans la vidéo ci-dessus.

En quittant sur la civière, Lack a levé le pouce pour rassurer la foule.

Les Hurricanes ont publié une mise à jour sur l'état de santé sur Lack après la rencontre.

Le gardien a été à l'hôpital où les tests ont été encourageants. Il a lui-même publié sur Twitter qu'il allait bien et qu'il pouvait retourné à la maison.

Update on Eddie Lack: He is undergoing tests at UNC REX Hospital. He does have full feeling in his extremities. pic.twitter.com/eKwnzkq823

Thanks for all thoughts and prayers��everything looks alright and I'll be able to go home tonight! Thanks for thinking of me��