Un marqueur de 20 buts au sein des Canadiens?

19 buts, 13 passes et 32 points en 82 matchs. C’est ce dont aurait été capable Charles Hudon durant une saison complète avec les Canadiens, selon la formule d’un spécialiste. Est-ce assez pour mériter un rappel au sein du grand club en prévision des séries?

Au terme de longues recherches, le blogueur Rob Vollman s’est basé sur les changements dans la production des joueurs ayant fait la transition de la Ligue américaine à la Ligue nationale par le passé, pour conclure qu’un point dans la LAH en valait grossièrement 0,47 dans le circuit Bettman – qu’il s’agisse d’un but ou d’une passe.

Les 23 buts et 16 passes amassés en 47 matchs par Hudon au sein des IceCaps «équivalent» ainsi aux chiffres évoqués plus haut.

Un total de 19 filets placerait Hudon au troisième rang des buteurs de la Sainte-Flanelle devant Shea Weber (17). Gardons toutefois en tête que la projection s’étend sur 82 matchs, alors que la présente saison n’est pas encore terminée pour les joueurs des Canadiens.

Évidemment, plusieurs facteurs importants sont laissés pour compte dans l’équation : le temps de jeu, l’âge, la qualité des coéquipiers, le style de jeu... Sans oublier les fameux impondérables. Mais de telles statistiques à l’âge de 22 ans constituent un gage de succès intéressant, si le passé est garant du futur.

Le plus grand défi pour l’Almatois pourrait être de gagner la confiance de son entraineur-chef Claude Julien, alors que des attaquants comme Paul Byron et Artturi Lehkonen ont consolidé leur place sur les deuxième et troisième trios de l’équipe. Le quatrième trio serait ainsi la seule issue possible, avec possiblement du temps de glace sur la deuxième vague de l’avantage numérique.

Bon nombre de partisans réclament le rappel de Charles Hudon du club école des Canadiens, sachant que l’équipe pourrait bénéficier d’un autre marqueur. L’organisation ouvrirait également ses portes à un joueur québécois, sachant que ceux-ci se font rares dans le giron de l’équipe, particulièrement depuis le départ de David Desharnais.