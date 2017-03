Shea Weber a l’une des missions les plus exigeantes de la Ligue

Le défenseur des Canadiens de Montréal Shea Weber est utilisé sans réserve par l’entraîneur Claude Julien pour neutraliser tant bien que mal le meilleur joueur de l’équipe adverse.

Si bien qu’on a incombé à l’«homme-montagne» l’une des missions les plus exigeantes de la Ligue entière parmi les défenseurs.

L’ancien analyste des Oilers d’Edmonton Tyler Dellow a développé une nouvelle statistique pour mesurer le niveau de difficulté des tâches d’un défenseur : le pourcentage du temps de jeu à cinq contre cinq disputé face au meilleur joueur de l’autre camp.

Sur Twitter, Dellow a partagé le top-20 des arrières selon cette mesure. Celui-ci nous révèle que le puissant droitier affronte la vedette de l’autre équipe pendant près de la moitié du temps qu’il écoule sur la patinoire (40%), bon pour le 11e rang des défenseurs. Le Québécois des Sharks de San Jose Marc-Édouard Vlasic trône au sommet du podium.

You were promised bonus charts. Your top and bottom 20 by star percentage, 2016-17. pic.twitter.com/iFhjNWtfRb