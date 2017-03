Les Canadiens doivent se méfier des Hurricanes...

Il y a à peine quelques semaines, on ne donnait pas cher de la peau des Hurricanes. Bons derniers dans l’Association de l’Est, on les considérait comme morts et enterrés.

Or, 23 jours plus tard, les voilà qui se repointent le bout du nez dans la course aux séries éliminatoires.

Avant l’affrontement face au Canadien, la troupe de Bill Peters n’accusait plus que sept points de retard sur le dernier rang donnant accès à la grande danse du printemps.

Une situation rendue possible grâce à l’heureuse séquence qu’ils traversent. Au cours de ses huit dernières rencontres, l’équipe basée en Caroline du Nord n’a pas subi la défaite en temps réglementaire (5-0-3).

Et le plus beau dans tout ça, c’est que les Hurricanes forment l’équipe ayant disputé le moins de rencontres dans toute la LNH.

«À un certain moment, c’était difficile d’y croire (aux séries), a admis Peters. Mais, présentement, on adore la façon dont on joue. On a divisé le calendrier en segments de cinq rencontres. C’est plus facile pour les joueurs, spécialement à l’âge qu’ont les nôtres, de se concentrer sur le court terme.»

Une tâche colossale

Même la direction de l’équipe semblait avoir perdu la foi. D’ailleurs, Ron Francis s’était clairement inscrit dans le camp des vendeurs en envoyant Ron Hainsey à Pittsburgh et Viktor Stalberg à Ottawa à l’approche de la date limite des transactions.

«C’est toujours décevant de voir des coéquipiers partir. Mais les gars ont rebondi et ont prouvé que l’on pouvait toujours être dans le coup», a souligné Jordan Staal.

«Ce ne sera pas facile (de rattraper le peloton). Il nous reste encore beaucoup de travail à faire et nous aurons certainement besoin d’aide. Mais nous sommes payés pour nous présenter tous les soirs et nous voulons gagner des matchs de hockey», a-t-il ajouté.

Skinner ne dérougit pas

Jeff Skinner (8 buts, 1 passe), Elias Lindholm (3 buts, 6 passes) et Staal (2 buts, 7 passes) sont trois des principaux acteurs de cette résurrection.

«C’est une combinaison de plusieurs facteurs. Il y a assurément un peu de chance dans cette production sans quoi je pourrais maintenir cette cadence sur une base plus constante. Mais on travaille également très fort et j’ai développé des affinités avec mes compagnons de trio», a indiqué Skinner.

Celui-ci n’est qu’à deux buts d’atteindre le plateau des 30 pour la troisième fois de sa carrière. Étiqueté depuis le début de sa carrière comme étant un joueur de séquence, on peut reconnaitre que celle-ci tombe à point.