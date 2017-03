Que se passe-t-il avec «Genie»?

Publié aujourd'hui à 14h50

Mis à jouraujourd'hui à 14h55

Rien!

«Point barre!...», disent-ils en France.

«Niet...Nada... Zip!...» disent-ils dans d’autres pays.

«Zéro comme dans Ouellette!...», dit-on chez nous.

Après deux belles sorties en Australie, et un repos d’un mois, elle vient de se faire sortir sèchement des trois derniers tournois.

À Miami, Eugenie vient d’être évincée dès le premier tour par la 91e mondiale, Ashleigh Barty, une prometteuse Australienne de 20 ans qui est revenu au tennis en 2016, après deux ans d’absence parce qu’elle avait choisi de jouer au ...CRICKET.

À Indian Wells, deux semaines plus tôt, Eugenie a été sortie au premier tour par la 61e mondiale, Annika Beck, une Allemande de 23 ans et qui alterne entre les 45e et 60e échelons de la WTA depuis...quatre ans et demie.

À Acapulco, la semaine précédente et en l’absence du TOP 30, Eugenie a été éliminée au premier tour par Ajla Tomljanovic, une Croate de 23 ans qui est revenue sur le circuit après un an d’absence en raison d’une blessure à l’épaule. Tomljanovic n’avait plus de classement, mais techniquement, elle était 960e...

Bouchard alterne, elle, entre les 40e et 60e rangs mondiaux depuis maintenant un an. En 2017, après l’embellie des tournois de Sydney et Melbourne, où elle était revenue à un «sommet» récent d’un 43e rang, elle surnage maintenant dans les eaux de la 55e place.

Ainsi, si vous n’aviez pas lu mon récent texte sur Eugenie, au début de mars, dites-vous qu’il demeure d’actualité.

Et pourtant...

Toujours populaire

Si les photos souriantes de la blonde athlète sont surtout celles où elle apparaît, sans espadrilles, dans les soirées et sorties connexes aux tournois, ou encore dans les événements organisés par ses partenaires commerciaux, il faut noter qu’elle n’a toujours pas perdu son pouvoir d’attraction, sur les terrains, pour les organisateurs des compétitions.

Crédit photo : AFP

Avez-vous remarqué que depuis un an et demi, soit depuis le début de ses déboires, on réserve encore, la plupart du temps à Eugenie le traitement d’une membre du TOP 10? À moins que ma mémoire ne me joue des tours, elle dispute presque toujours son match de premier tour sur le court central ou dans le deuxième stade en importance, peu importe la ville hôte. Quand même!

Parcourez la liste des joueuses classées entre les 20e et 50e rang, et vous constaterez que, mis à part le fait qu’il puisse s’agir d’une joueuse locale ou d’une ancienne gloire, ça ne se produit pas comme c’est le cas pour Eugenie.

Facile à comprendre.

Sa spectaculaire émergence de 2014 a imprimé une empreinte profonde dans le monde du tennis. Sa beauté, son style, son bagout font le bonheur de la population en général (quoiqu’en disent ses détracteurs...). Son autopromotion sur les médias sociaux et la visibilité qu’elle offre à ses commanditaires en font une star toujours recherchée.

Bon classement ou pas.

Ceci explique cela.

En toute objectivité

Pour conclure sur une note positive et avant que les supporters inconditionnels d’Eugenie ne me lancent les premières roches par écrit, je dois vous dire ceci.

J’ai vu des faits saillants ou des matchs entiers de la plupart des sorties d’Eugenie, cette année... dont les trois défaites citées plus haut. Et, franchement, je ne comprends pas qu’elle n’en sorte pas gagnante. Son jeu est spectaculaire, solide et varié. Elle sert mieux qu’avant. Mais il y a toujours cette façon de remporter des duels, qui était sa marque de commerce en 2014, qu’elle ne semble plus être capable de produire.

Crédit photo : AFP

Et, en passant, je peux aussi ajouter que ce n’est pas nécessairement Bouchard qui PERD ces matchs... ses adversaires jouent bien et ce sont elles GAGNENT ces matchs.

Quand je regarde les séquences, je vois une Eugenie meilleure qu’en 2014. Mais, malheureusement, lorsque je regarde les résultats, je vois une Eugenie qui fait du sur place.

Décevant.

Un texte de Paul Rivard.