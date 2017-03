«J’ai été pourri» - Phillip Danault

Phillip Danault n’a pas hésité une seule seconde pour décrire sa prestation à son retour au centre de la première unité avec Max Pacioretty et Alexander Radulov.

«J’ai été pourri, a répliqué sèchement le joueur originaire de Victoriaville. J’ai mal joué, très mal joué. Mais ça arrive. Je vais me retrousser les manches.»

Utilisé durant 14 min 23 s, Danault a terminé la rencontre avec un dossier de -2, il a décoché deux tirs et il a obtenu deux mises en échec.

«Je suis très exigeant avec moi, a précisé le numéro 24. J’avais un peu de frustration dans ce match et probablement pour aucune raison. On dirait que ça se reflétait dans mon jeu. Je ne sais pas pourquoi. Je m’étais peut-être mis un peu trop de pression sur les épaules. J’ai changé un peu mon style en première période. Je n’ai vraiment pas aimé ma première période.»

Danault a analysé cette rencontre face aux Hurricanes avec une grande franchise.

«Il y a 82 matchs dans une saison et il y a parfois des relâchements, mais c’est inacceptable, a-t-il mentionné. On s’en va bientôt en séries et on devra trouver notre motivation. Pour gagner, on aura besoin de tout le monde.»

Ralentissement

Alex Galchenyuk était également très déçu du résultat final.

«Nous voulions marquer le premier but et nous l’avons fait, mais nous avons ensuite levé le pied de l’accélérateur, a affirmé l’Américain. C’est impardonnable, surtout dans une rencontre à la maison. Nous devrons corriger nos erreurs afin de rebondir rapidement. »

«Les Hurricanes ont joué un bon match, ils ont réussi à nous ralentir, a renchéri le capitaine Max Pacioretty. Mais nous manquions aussi d’énergie.»

Martinsen mieux que King

Dans un autre coin du vestiaire, le Norvégien Andreas Martinsen aurait aussi souhaité un dénouement plus heureux à son premier match sur la glace du Centre Bell avec le Canadien.

«J’ai joué mon style en distribuant des mises en échec (cinq), a-t-il souligné. Je n’ai rien fait de trop compliqué. Je voulais donner de l’énergie à mes coéquipiers. Mais ce n’était pas assez.»

«Je n’avais pas joué depuis un bon moment, a-t-il continué. J’étais un peu rouillé, mais j’étais encore plus affamé. Je voulais m’en servir à mon avantage.»

Martinsen a gagné des points lors de ce match contre les Hurricanes. Avec sa rapidité et par sa plus grande combativité, il a rapidement fait oublier Dwight King.

«Notre quatrième trio a bien joué, a affirmé Claude Julien. On dirait que j’en parle tous les jours, mais il y a une rotation avec nos joueurs. Je prendrai une décision bientôt. Mais j’avais aussi aimé le dernier match de notre quatrième trio. Les joueurs sur cette unité font le travail, peu importe qui j’utilise.»