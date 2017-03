Les Canadiens soufflés par les Hurricanes

Les Hurricanes ont surpris le Canadien, jeudi, au Centre Bell où ils l’ont emporté 4-1. Il s’agit d’une première victoire à Montréal pour l’équipe de la Caroline depuis le 13 février 2012.

À voir : Sommaire

Alex Galchenyuk débloque!

L'indiscipline d'Emelin coûte cher

Stempniak donne les devants aux Canes

Stempniak en rajoute!

Lee Stempniak s’est illustré du côté des visiteurs en inscrivant deux buts, dont celui de la victoire en toute fin de deuxième période. Alors qu’il ne restait que 39 secondes au chronomètre, son tir du revers a dévié sur le patin d’Alexei Emelin pour finir sa course derrière Carey Price.

Stempniak a ensuite touché la cible dans la sixième minute de jeu du troisième engagement. Il a reçu une passe parfaite de Jeff Skinner alors qu’il était posté seul à l’embouchure du filet du Canadien. Le tir n’a laissé aucune chance à Price.

Skinner a clos le débat dans les derniers instants de la troisième, en marquant dans un filet désert.

Galchenyuk répond à ses détracteurs

Les deux formations se sont inscrites au tableau indicateur au premier vingt. C’est le Canadien qui a frappé le premier, à la septième minute de jeu.

Critiqué ces derniers jours pour son faible apport offensif, Alex Galchenyuk a répondu à ses détracteurs en enfilant son 16e but de la campagne lors d’une descente à deux contre un aux côtés d’Andrew Shaw.

Plus tôt dans la période, Galchenyuk avait obtenu une autre chance de marquer à deux contre un. Alors que la cage des Canes était béante, Derek Ryan a réussi à bloquer le tir de l’attaquant du Canadien grâce à une belle glissade.

En fin de période, alors qu’Emelin était au cachot, les Hurricanes ont profité de l’avantage numérique pour créer l’égalité. Posté à la droite de Price, Elias Lindholm a complété le jeu de passes de Teuvo Teravainen et de Sebastien Aho.

Price a fait face à 22 tirs au cours de la rencontre tout comme son vis-à-vis, Eddie Lack.

Il s’agit d’une deuxième défaite en autant de matchs pour le Tricolore, qui tentera de renouer avec la victoire samedi, contre les Sénateurs, à Ottawa.



TROISIÈME PÉRIODE

17:57 - BUT - Jeff Skinner (CAR) marque dans un filet désert, c'est 4-1

13:38 - Alexander Radulov (MTL) est puni pour bâton élevé

9:34 - Justin Faulk (CAR) est puni pour avoir retenu Torrey Mitchell

5:11 - BUT - Lee Stempniak (CAR) touche la cible de nouveau et les Hurricanes mènent maintenant 3-1!

4:30 - Alexei Emelin (MTL) commet un revirement qui crée une attaque en surnombre pour les Hurricanes, mais le Russe revient en trombe et répare son erreur en coupant une passe

0:00 - Début de la troisième période

DEUXIÈME PÉRIODE

19:21 - BUT - Lee Stempniak (CAR) prend un tir du revers qui change de trajectoire et qui surprend Carey Price, les Hurricanes mènent 2-1

17:52 - Paul Byron (MTL) met les gaz, contourne la défense des Hurricanes mais se bute au gardien Eddie Lack

6:58 - Lors d'un surnombre, Gallagher (MTL) prend un puissant tir frappé, mais Eddie Lack (CAR) fait un bel arrêt

4:24 - Lors d'une charge au filet, Brendan Gallagher (MTL) trébuche et tombe le dos sur la barre horizontale. Douloureux, mais il en a vu d'autres

0:00 - Début de la deuxième période

PREMIÈRE PÉRIODE

16:44 - Andreas Martinsen (MTL) tire sur le poteau

16:10 - BUT - Elias Lindholm (CAR) touche la cible en avantage numérique et les Hurricanes créent l'égalité 1-1

15:23 - Alexei Emelin (MTL) est puni pour avoir retenu un rival

6:46 - BUT - Andrew Shaw et Alex Galchenyuk (MTL) partent en surnombre après que Jordie Benn eut causé un revirement, et Galchenyuk marque... 1-0 CH!

3:50 - Alex Galchenyuk (MTL) a une cage ouverte devant lui, mais son tir est bloqué par une glissade d'un arrière des Hurricanes

1:35 - Phil Di Giuseppe (CAR) prend un bon tir sur réception, mais Carey Price (MTL) stoppe ce premier test

0:00 - Début de la première période