Une équipe tenace

Publié aujourd'hui à 11h33

Mis à jouraujourd'hui à 11h36

Je suis impressionné par le caractère et la ténacité des Canadiens de Montréal depuis l'arrivée de Claude Julien à la barre de l'équipe le 18 février dernier.

Les chiffres et les statistiques le démontrent aussi.

Jusqu'ici, après 14 matchs avec Julien, le Tricolore a conservé une fiche de 10 victoires et 4 défaites. Sachez que 7 de ces 14 parties se sont terminées avec l'écart d'un but et chaque fois (fiche de 7-0) les Canadiens l'ont emporté.

Il est important aussi de dire que la formation montréalaise n'abandonne pas. Au total, 4 fois en 14 rencontres l'équipe l'a emporté après avoir tiré de l'arrière après 2 périodes. Ils l'ont d'ailleurs fait trois fois lors de matchs présentés à l'extérieur (au New Jersey, à Edmonton et à Ottawa).

Également, la troupe de Julien n'a toujours pas perdu lorsque le match se rend en bris d'égalité. Montréal présente une fiche de 4-0 en prolongation et un dossier de 2-0 en tirs de barrage avec Julien comme entraîneur-chef.

Une autre statistique digne de mention, ce sont les buts marqués par les Canadiens en 3e période sous l'ère Julien. Jusqu'ici, l'équipe a inscrit 14 buts en 3e période ce qui constitue 43,75% des buts marqués (32) au total depuis l'arrivée de Julien.

Ces temps-ci, on dirait que le Bleu-Blanc-Rouge trouve toujours une façon de gagner. L'équipe joue avec confiance. Souhaitons qu'il en soit ainsi pour les 10 derniers matchs du calendrier régulier et pour les séries...

Texte écrit par Félix Séguin

(Texte écrit avant le match du 21 mars contre les Red Wings)