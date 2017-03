Un geste touchant de Mario Lemieux

Mario Lemieux, on le sait, a vaincu le cancer.

Le propriétaire des Penguins de Pittsburgh a posé un beau geste lundi pour une jeune fille qui se bat actuellement contre le cancer.

Il lui a envoyé une lettre d'encouragement et une rondelle autographiée.

Le père de petite Darran Dunlap a publié le tout sur Twitter en mentionnant que ce n'était aucunement sollicité et que cela démontrait tout la classe de Lemieux.

Voici la lettre envoyée par Lemieux ainsi qu'une vidéo publiée par le père de Darran, en décembre dernier, démontrant sa force de caractère.

This came to our home today 100 percent unsolicited. You talk about class? Mario Lemieux is the height of class. pic.twitter.com/ba5eFM751d

my daughter's body is crushed by chemo but she won't let me carry her up steps to bed. "I'll make it,"she says each night-and does. so tough pic.twitter.com/4xe9VecqI0