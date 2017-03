Un record de médiocrité pour Riley Sheahan

L'attaquant des Red Wings de Detroit Riley Sheahan connaît une saison très difficile.

Le joueur de 25 ans a récemment battu les records de Craig Adams pour le plus grand nombre de minutes jouées et le plus de lancers dans une saison par un attaquant sans trouver le fond du filet.

En 2009-2010, Adams, alors avec les Penguins de Pittsburgh, avait joué 910 minutes et tiré 84 fois au filet sans marquer.

Sheahan a maintenant joué 944 minutes et lancé 91 fois vers les gardiens adverses, mais n'a toujours pas fait scintiller la lumière rouge.

«Je sais que j'ai marqué dans cette ligue. Je sais que je peux. Je ne sais pas ce qui m'arrive cette année», a-t-il dit au réseau EPSN.

Lors des deux campagnes précédentes, Sheahan avait marqué 13 et 14 buts.

Il reste 12 matchs aux Red Wings cette saison.