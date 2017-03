Les Canadiens battent les Sénateurs de nouveau

Les Canadiens ont marqué deux fois dès la première période, dimanche soir, pour finalement l’emporter 4-1 contre les Sénateurs, au Centre Bell.

À voir : Sommaire

«Pleky» ne perd pas de temps!

Pyatt nivelle les chances

Jordie le prolifique

Un 20e but pour Byron!

Bagarre de plombiers

Beaulieu fait 4-1!

TROISIÈME PÉRIODE

15:20 - Paul Byron (MTL) pense bien avoir marqué un deuxième but, mais c'est refusé: il y avait hors-jeu

15:08 - BUT - D'un tir des poignets, Nathan Beaulieu (MTL) porte la marque à 4-1 pour les Canadiens!

13:40 - Bobby Ryan (OTT) est puni pour obstruction

11:41 - Torrey Mitchell (MTL) et Chris Kelly (OTT) jettent les gants

9:23 - Alex Radulov (MTL) et Zach Smith (OTT) s'échangent des politesses, Benn (MTL) et Borowiecki (OTT) sautent dans le tas, tout le monde reçoit deux minutes de pénalité pour rudesse

3:30 - BUT - Paul Byron (MTL) et Plekanec partent de nouveau en deux contre un, cette fois après que Marc Méthot (OTT) se soit sorti du jeu en tentant une mise en échec, et Byron touche la cible! 3-1 Montréal

2:45 - Dwight King (MTL) glisse la rondelle sous Craig Anderson, pense avoir marqué, mais ce n'est finalement pas le cas

0:00 - Début de la troisième période

DEUXIÈME PÉRIODE

16:47 - Carey Price (MTL) étire la jambe et réalise un arrêt sensationnel aux dépens de Kyle Turris

15:44 - Brendan Gallagher (MTL) et Mark Borowiecki (OTT) s'échangent des coups, les deux sont punis pour deux minutes

0:00 - Début de la deuxième période

PREMIÈRE PÉRIODE

17:45 - BUT - Jordie Benn (MTL), posté au point d'appui, tire dans la circulation et Craig Anderson est battu, c'est 2-1 pour les Canadiens

13:57 - Jordie Benn (MTL) est puni pour rudesse

9:51 - Devant le filet, Nathan Beaulieu (MTL) pousse Victor Stalberg (OTT), qui se laisse tomber sur Carey Price: les deux hommes sont punis pour deux minutes

7:15 - Paul Byron et Plekanec (MTL) s'évadent à deux contre un en infériorité numérique, mais Craig Anderson fait l'arrêt sur Byron

6:37 - Michael McCarron (MTL) est puni pour avoir donné un coup de genou à Zach Smith

4:36 - BUT - Posté dans l'enclave, Tom Pyatt (OTT) hérite de la rondelle et bat Carey Price, les Sénateurs créent l'égalité 1-1

0:47 - Mike Hoffman (OTT) est puni pour obstruction à l'endroit d'Alex Galchenyuk

0:28 - BUT - Tomas Plekanec (MTL) reçoit la rondelle d'Andrei Markov et touche la cible, 1-0 Canadiens!

0:00 - Début de la première période