Les Canadiens l'emportent en fusillade!

Les Canadiens l’emportent 4-3 en fusillade face aux Sénateurs d’Ottawa et conservent le premier rang de la division Atlantique.

Paul Byron et Alexander Radulov ont touché la cible en tirs de barrage, tandis que Bobby Ryan et Kyle Turris n’ont pas été en mesure d’enfiler l’aiguille.

Le Canadien croyait se diriger vers une victoire, mais Erik Karlsson a forcé la présentation d’une période supplémentaire avec moins de cinq minutes à écouler au match. Il a décoché un tir des poignets de la ligne bleue qui s’est frayé un chemin jusque dans le but.

Alors que le Canadien tirait de l’arrière par un but, au dernier tiers, Phillip Danault et Brendan Gallagher ont touché la cible avec seulement 31 secondes d’écart pour donner les devants aux visiteurs.

Grâce à ce gain, la troupe dirigée par Claude Julien prend une avance de deux points sur les Sénateurs et le premier rang de la section Atlantique. Ottawa a toutefois disputé un match de moins. Les deux équipes se retrouveront dans moins de 24 heures, au Centre Bell.

Il s’agit également d’une 11e victoire cette saison pour le Canadien lorsqu’il tire de l’arrière après 40 minutes de jeu, un sommet dans la LNH.

Une autre remontée

Danault a créé l’égalité sur le premier tir au but du Canadien en troisième période. Il s’agit d’une première réussite pour lui en 23 matchs.

Le Québécois s’est donc racheté, car il avait écopé d’une punition pour avoir fait trébucher Marc Methot en deuxième période et Derick Brassard en avait profité pour toucher la cible.

Seulement 31 secondes plus tard, Gallagher a dirigé une rondelle vers le but d’un angle très restreint, mais Craig Anderson était mal positionné et la rondelle s’est retrouvée derrière lui.

Andrew Shaw avait inscrit le premier but du Canadien, en deuxième période. Danault lui a servi une belle passe devant le filet et le petit attaquant l’a fait dévier dans le but.

C’est Ryan Dzingel qui a marqué l’autre but des Sénateurs. Il a fait bouger les cordages seulement 1 min 16 s après Brassard.

Craig Anderson préféré à Mike Condon

Avant le match, l’entraîneur des favoris de la foule, Guy Boucher, avait laissé croire que l’ancien du Canadien Mike Condon allait défendre la cage des Sénateurs. C’est toutefois Anderson qui se retrouvait devant le filet lors du premier coup de sifflet.

Il a finalement accordé trois buts sur 32 lancers.

De son côté, Price a repoussé 28 des 31 tirs dirigés vers lui.