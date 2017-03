Pourquoi pas à Montréal?

La Ligue nationale de hockey (LNH) a confirmé, vendredi, la tenue d’un match à l’extérieur à Ottawa entre le Canadien de Montréal et les Sénateurs.

Cette rencontre, qui aura lieu le samedi 16 décembre prochain, se tiendra à la Place TD, domicile du Rouge et Noir dans la Ligue canadienne de football.

Notre analyste Yvon Pedneault a encensé l’organisation de l’événement dans la capitale nationale, mais a soulevé la question que plusieurs partisans doivent se poser.

Pourquoi pas tenir un tel événement à Montréal?

Ne manquez pas l’analyse complète d’Yvon Pedneault et le point de presse de Geoff Molson, dans la vidéo ci-dessus.

«Le contexte et le scénario sont parfaits, sauf que c’est une décision de la Ligue teintée de controverse», a noté Pedneault à la suite de l’annonce officielle.

«Le 100e anniversaire de la LNH et tu n’as pas d’événements à Montréal? C’est inacceptable.»

«Et qu’on ne vienne pas me dire que le stade Percival Molson n’aurait pas pu aider ou être un endroit logique. Si on ajoute 10 000 à la Place TD, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le faire ici!»

Les journalistes ont également questionné le propriétaire des Canadiens Geoff Molson sur la tenue d’un match extérieur dans la métropolitaine.

Ce dernier souhaiterait également pouvoir offrir une rencontre en plein air aux amateurs montréalais, mais des analyses poussées du marché et des revenus sont nécessaires avant d’en faire l’organisation.

«Montréal est probablement la ville la plus importante dans l’histoire de la LNH. Nous allons faire quelque chose de bon», a précisé le propriétaire.

«Le plus grand obstacle est de trouver un endroit à l’extérieur et c’est sur ce dossier que l’on travaille très fort. On verra si c’est possible, mais c’est l’enjeu principal.»

Pedneault a lancé un message d’espoir en notant que Montréal souligne son 375e anniversaire cette année.

«Montréal ne peut pas être ignorée! Amenez-les les Maple Leafs!»