Top 10 : les espoirs en recul

Chaque année, «Hockey News» publie une édition portant exclusivement sur les espoirs, intitulée «Future Watch». Voici une liste des dix jeunes joueurs qui ont le plus régressé dans l’œil des recruteurs au cours des derniers 365 jours. Pour être classé, un athlète doit avoir paraphé une entente avec un club de la Ligue nationale de hockey (LNH), sans toutefois avoir un poste régulier au sein du circuit Bettman.

1. Sonny Milano, ailier droit, Blue Jackets de Columbus

Milano jongle avec la rondelle comme pas un, mais le hockey de la LNH en demande bien plus. La façon dont il joue sans la rondelle est critiquée. Bien qu’il connaisse une bonne saison dans la Ligue américaine de hockey (LAH), il n’a pas démontré de véritables signes de progression.

2. Jakub Zboril, défenseur, Bruins de Boston

Zboril est un joueur physique, robuste et solide sur ses patins. Toutefois, sa concentration et son engagement sont remis en question dans le rapport 2017. Il doit devenir plus constant et améliorer son coup de patin pour espérer joindre les rangs de la LNH.

3. Ryan Pulock, défenseur, Islanders de New York

Une blessure et le manque d’opportunités offertes par les Islanders ont fait chuter Pulock au classement. C’est un joueur au tir foudroyant qui a fait ses preuves dans la LAH. Il pourrait rendre de précieux services aux Islanders sur le jeu de puissance.

4. Haydn Fleury, défenseur, Hurricanes de la Caroline

Après un lent début à sa première saison dans la LAH, Fleury a réglé son jeu progressivement. Toutefois, il ne semble pas pouvoir générer énormément sur le plan offensif et manque de constance sur le plan physique. Il pourrait exploiter davantage son imposant gabarit.

5. Griffin Reinhart, défenseur, Oilers d’Edmonton

Un joueur constant, intelligent défensivement, mais son manque de vitesse est problématique. Il pourrait également mieux se servir de sa forte stature (6 pi 4 po et 212 lbs). À 23 ans, ses chances d’accéder durablement à la LNH diminuent.

6. Michael Dal Colle, ailier gauche, Islanders de New York

Ses talents de marqueur avaient fait de lui l’un des cinq premiers choix au repêchage en 2015. Après avoir connu une excellente dernière saison chez les juniors, sa transition dans la LAH a été un peu difficile. Il doit encore s’ajuster à la vitesse du jeu.

7. Michael McCarron, centre, Canadiens de Montréal

Malgré sa forte stature (6 pi 6 po et 231 lbs), sa production offensive est assez faible dans la LNH et a même régressée dans la LAH. Il souffre de son manque de mobilité.

8. Samuel Morin, défenseur, Flyers de Philadelphie

Morin n’est pas un joueur très spectaculaire sur le plan offensif et n’attire pas beaucoup l’attention. Mais les récents rapports sur son développement dans la LAH sont intéressants. Les Flyers espèrent toujours trouver en lui un Chris Pronger, sans le côté offensif.

9. Kerby Rychel, ailier gauche, Maple Leafs de Toronto

Rychel est sorti du radar, peut-être car les Maple Leafs ont tellement de jeunes joueurs excitants et prometteurs. Il connaît toutefois une saison intéressante avec les Marlies dans la LAH avec 16 buts et 45 points en 60 matchs.

10. Steve Santini, défenseur, Devils du New Jersey

Il y a deux ans, il était dans le top 10 des étoiles montantes. Les Devils aiment toujours son côté physique et son leadership. Mais il doit absolument améliorer son maniement de rondelle et son coup de patin pour atteindre la LNH et y rester.