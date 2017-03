Nathan Beaulieu moins offensif qu'il ne le pense?

Tout indique que le défenseur Nathan Beaulieu réintégrera la formation des Canadiens de Montréal samedi, mais un sérieux avertissement a été lancé.

Beaulieu a connu plusieurs matchs ponctués de revirements coûteux dernièrement. Des erreurs qui sont survenues alors que le défenseur semblait vouloir trop en faire sur la patinoire.

En entrevue à Dave Morissette en direct, l’ancien recruteur des Ducks d’Anaheim Alain Chainey a dévoilé des détails intéressants d’une entrevue que l’équipe californienne avait menée avec Beaulieu lors du processus qui a mené au repêchage du défenseur. À l’époque, Beaulieu se considérait avant tout comme un défenseur offensif.

«On lui a demandé s’il était certain de ce qu’il disait et il persistait», se rappelle-t-il.

«Chez nous, on ne voyait pas Nathan Beaulieu comme un défenseur offensif. On le voyait comme un excellent patineur capable de bien sortir la rondelle de son territoire et qui possédait une très bonne première passe, mais on ne croyait pas qu’il avait un si bon instinct offensif et une créativité avec la rondelle», poursuit l’ancien recruteur.

Nathan Beaulieu aurait donc intérêt à jouer «à l’intérieur de ses capacités» à son retour dans la formation. Autrement, si le défenseur continue de répéter les mêmes erreurs, l’organisation devra prendre une décision dans son cas.

