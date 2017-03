Carey Price réalise le rêve de quelques enfants

La fondation Make-A-Wish Québec et celle des Canadiens pour l’enfance ont réalisé le rêve de plusieurs enfants, jeudi, à la séance d’entraînement du Tricolore.

Quelques gamins ont eu le privilège de patiner aux côtés du gardien Carey Price et de son entraîneur Stéphane Waite.

L’un d’entre eux, habile sur la glace dans son fauteuil roulant, a décoché quelques tirs sur Price.

À voir dans la vidéo ci-dessus.

Les autres enfants de vœux ont également testé Price, qui semblait heureux de combler le rêve de ses partisans.

Logan and Brayden from @MakeAWishEO are ready to go meet their idol, @CP0031 pic.twitter.com/MrBWpbi3QH