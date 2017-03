Price doit disputer deux matchs en deux soirs

Publié aujourd'hui à 17h52

Mis à jouraujourd'hui à 18h24

Pour la première fois depuis le fameux regard qu'avait lancé Carey Price en direction de Michel Therrien en décembre dernier, le gardien des Canadiens de Montréal devrait à mon avis disputer deux matchs en deux soirs, lors du prochain week-end.

La dernière fois, il avait joué deux fois en autant de soirs parce qu'il avait été retiré du match après seulement 26 minutes et qu'il avait accordé quatre buts.

Cette fois, il doit jouer les deux matchs parce que ce sera pour le premier rang dans la section Atlantique, contre les Sénateurs d'Ottawa, et qu'il y a une rivalité entre les deux formations.

Chaque fois que tu as l'occasion de passer un message dans une rivalité, tu dois le faire. Tu dois mettre en place tes meilleurs éléments et c'est ce que l'entraîneur-chef Claude Julien doit faire.

De plus, les Canadiens ont trois jours de congé d'ici ce programme double et le voyagement Ottawa-Montréal sera facile pour les joueurs.

Personnellement, j'aimais jouer deux matchs en autant de soirs. Tu n'as pas besoin de pratiquer le lendemain et tu peux construire sur le match de la veille.

Pas un désaveu envers Montoya

Même si Price est devant le filet pour ces deux matchs, il ne s'agirait pas d'un désaveu envers Al Montoya, bien au contraire.

Je suis convaincu qu'il jouera à nouveau d'ici la fin, peut-être même la semaine prochaine.

En tant que second gardien, tu dois prendre ce que l'entraîneur te donne. Il a été très bon cette saison et je suis certain que Julien n'aura pas peur de l'utiliser à nouveau.

Deux matchs pour Condon?

Craig Anderson étant blessé au bas du corps, ce serait une possibilité de voir Mike Condon avoir les deux départs contre les Canadiens.

Quelle histoire. Il s'est amené à Ottawa en cours de saison et a fait le travail.

J'ai discuté avec des membres des médias là-bas et ils sont tous d'avis qu'il a été incroyable dans les circonstances.

On lui reprochait d'être inconstant à Montréal, mais il a réglé ce problème à sa deuxième saison dans la LNH. Je suis content pour lui.