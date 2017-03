Steve Ott le détestable

Publié aujourd'hui à 10h26

Mis à jouraujourd'hui à 10h38

Lorsque j'ai vu Steve Ott des Canadiens, dimanche soir, narguer Zack Kassian des Oilers, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ce n'est pas la première fois qu'il le faisait.

Depuis son arrivée dans la Ligue nationale au milieu des années 2000, Ott s'est imposé comme l'un des joueurs les plus détestables du circuit Bettman.

Pourtant, lorsqu'il jouait au niveau junior, il était aussi reconnu pour être un joueur offensif. En plus de passer beaucoup de temps au banc des pénalités, Ott avait connu des saisons de 50 et 43 buts avec les Spitfires de Windsor.

Ce rendement avait alors convaincu les Stars de Dallas de le sélectionner au 1er tour (20e au total) au repêchage de la LNH en 2000.

Une fois dans la LNH, Ott est passé maître dans l'art de déranger l'adversaire. Insultes, commentaires, grimaces et simagrées ont fait partie de la recette de ce joueur originaire de Summerside à l'Ile-du-Prince-Édouard. Il a fait perdre patience à plusieurs de ses rivaux.

À la télévision, il nous a souvent donné droit à des moments divertissants.

En plus d'être une petite peste, Ott a aussi démontré qu'il pouvait jouer avec énergie et intensité. Au fil des ans, il a su aussi déranger l'adversaire avec de bonnes mises en échec. À cela, vous pouvez ajouter une saison de 46 points en 2008-2009 et une autre de 22 buts en 2009-2010.

Également, il faut souligner son efficacité sur les mises en jeu. Au cours de sa carrière, Ott a montré une excellente moyenne de 55,5% au cercle des mises jeu. Souvent, il a été utilisé dans des situations défensives importantes.

Pour toutes ces raisons, Ott a maintenant joué plus de 800 matchs dans la LNH. Maintenant âgé de 34 ans, Ott tente d'utiliser la même recette afin d'aider les Canadiens dans le dernier droit de la saison.

Vidéos en rafale

J'ai fait une recherche rapide de quelques scènes qui démontrent pourquoi Steve Ott est une petite peste.

Les voici:

STEVE OTT vs (CLAUDE GIROUX et PETER LAVIOLETTE)

STEVE OTT vs JEFF HALPERN

STEVE OTT vs MATT MARTIN

STEVE OTT vs DION PHANEUF

Un texte de Félix Séguin