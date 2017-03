Les Canadiens bons derniers pour les hors jeu

À en croire les chiffres, les Canadiens de Montréal sont cancres dans un aspect bien précis du jeu.

Tyler Dellow, un ancien analyste des Oilers d'Edmonton, a gazouillé le nombre de hors jeux des équipes de la LNH proportionnellement au temps de glace. Surprise: le Tricolore porte le bonnet d’âne, bon dernier au 30e rang avec 4,5 entrées de zone sifflées par heure jouée.

So, on the "CGY/PIT don't go offside much because they're well coached" theory... pic.twitter.com/Iu6DIIuyS7