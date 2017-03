Samuel Hunter suspendu 12 matchs pour sa mise en échec sur Rémy Anglehart

Le défenseur de l’Océanic de Rimouski Samuel Hunter a reçu une suspension de 12 matchs du directeur du département de sécurité des joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Raymond Bolduc, lundi.

Le joueur fautif a asséné une sournoise mise en échec au joueur de l’Armada de Blainville-Boisbriand Rémy Anglehart, le 7 mars dernier. Anglehart a quitté la patinoire sur une civière après avoir subi une commotion cérébrale.

Hunter, un ancien de l’Armada, a frappé son rival à la tête avec son coude et n’a fait aucun effort afin de minimiser l’impact.

Le porte-couleurs de l’Océanic a récolté six points en 39 rencontres cette saison.

Si l’Océanic devait rater les séries éliminatoires, c’est près du cinquième de la prochaine saison que devra rater Hunter. Il s’agit donc d’un message clair de la part du directeur du département de sécurité des joueurs.

Rimouski est présentement installé en 16e position du classement général, le dernier rang donnant accès aux éliminatoires.

De son côté, l’Armada est en excellente position. La troupe dirigée par Joël Bouchard est en cinquième place et est déjà assurée de participer au tournoi printanier.

Anglehart prend du mieux

Mercredi, l’Armada avait dévoilé un communiqué concernant l’état de santé d’Anglehart.

On pouvait y lire qu’il se trouvait auprès de sa famille, dans un bon état. Il suivait en bonne et due forme les étapes du protocole traitant des commotions cérébrales et l’organisation souhaitait remercier la classe du monde du hockey pour leurs meilleurs vœux.

Avant sa blessure, le joueur de 17 ans avait marqué six buts et récolté trois mentions d’aide en 25 rencontres. Il avait également écopé de six minutes de pénalité.