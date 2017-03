Qui sera le dernier joueur à jouer sans visière dans la LNH?

Chaque année, il y a de moins en moins de joueurs qui évoluent dans la Ligue nationale de hockey (LNH) sans porter de visière.

Pour la saison 2016-2017, ce sont seulement 49 joueurs qui ont volontairement fait le choix d’omettre de porter cette pièce d’équipement pourtant si essentielle à la protection des yeux. Un chiffre qui continue de chuter depuis l’implantation en 2013-2014 du règlement obligeant tous les nouveaux joueurs de la ligue à la porter.

Les Coyotes de l’Arizona, les Hurricanes de la Caroline, l’Avalanche du Colorado et les Penguins de Pittsburgh sont les quatre formations dont tous les joueurs arborent la visière.

Comme Craig MacTavish, qui fut le dernier joueur à disputer un match sans casque protecteur en 1997, un joueur deviendra assurément une question de connaissance générale au sujet du port de la visière dans une trentaine d’années.

Le plus jeune joueur de la ligue à évoluer sans la visière est le défenseur des Canucks de Vancouver Erik Gudbranson (25 ans), suivi de près par les attaquants Andrew Shaw du Canadien (25 ans) et Ryan O’Reilly des Sabres de Buffalo (26 ans).

Il ne faut pas non plus oublier l’attaquant étoile des Stars de Dallas Jamie Benn qui n’est âgé que de 27 ans.

Il est donc fort probable que l’un de ses quatre joueurs deviendra la réponse à la question.

D’autant plus que les 45 autres joueurs qui ne portent pas la visière sont tous âgés de 28 ans ou plus et que la majorité d’entre eux sont des joueurs de soutien.

L’incident Marc Staal

Même si de nombreuses blessures au visage et aux yeux sont survenues dans la LNH – on a qu’à penser à Bryan Berard et Manny Malhotra -, c’est vraiment l’incident impliquant Marc Staal qui a ouvert les yeux à la ligue concernant le port obligatoire de la visière.

De nombreux joueurs ont changé leur fusil d’épaule concernant cette pièce d’équipement, dont les frères de Marc, Eric et Jordan.

L’été suivant, la LNH instaurait le port obligatoire de la visière, un règlement toutefois muni d’une clause grand-père pour les joueurs qui avaient déjà disputé au moins 25 matchs dans la ligue.