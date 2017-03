Alexander Radulov, retour imminent?

Alexander Radulov est-il sur le point de revenir au jeu?

L’attaquant russe a patiné sur le deuxième trio offensif des Canadiens de Montréal, samedi à l’entraînement.

Radulov jouait sur le trio d’Alexander Galchenyuk et d’Artturi Lehkonen, tandis qu’Andrew Shaw occupait occupait une place à l’aile sur la première ligne, avec Phillip Danault et Max Pacioretty.

«Je me sens assez bien pour jouer, rien ne me dérange, a commenté le principal intéressé. J'espère pouvoir être en uniforme..

«Peu importe sur quel trio je joue, l'équipe est tout ce qui compte» - Alexander Radulov

«Radu» avait patiné pour la dernière fois en solitaire mercredi à Calgary. Le numéro 47 portait samedi un chandail de joueur régulier et il semble possible qu’il soit du match contre les Oilers, prévu pour dimanche.

L’ailier de 30 ans, auteur de 15 buts et 31 aides pour un total de 46 points en 63 matchs cette saison, n’a plus joué depuis l’affrontement entre le CH et les Predators de Nashville, le 2 mars dernier à Montréal.