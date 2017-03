Eugenie Bouchard s’incline au premier tour à Indian Wells

La Québécoise Eugenie Bouchard s’est inclinée en trois manches de 3-6, 6-2 et 6-2 face à l’Allemande Annika Beck, jeudi, au premier tour du tournoi d’Indian Wells.

Bouchard s’incline donc au premier tour lors d’un deuxième tournoi consécutif. Elle avait subi le même sort à Acapulco, la semaine dernière.

La Québécoise a toutefois bien débuté la rencontre en remportant la première manche. Elle a toutefois éprouvé de la difficulté au service en réussissant seulement 51% de ses premières balles. Elle a également remporté seulement 48% des échanges, lorsque son premier service était en jeu. Beck a été beaucoup plus constante en plaçant 75% de ses premières balles dans le terrain.

Son adversaire, classée au 61e rang mondial, a réussi un as et réalisé sept doubles fautes. De son côté, Bouchard, la 53e raquette mondiale, n’a pas réussi d’as et a obtenu six doubles fautes.