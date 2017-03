«Ça ne fonctionnait pas pour personne» - Claude Julien

Il y a le bon vieux classique d’une belle victoire d’équipe. Le Canadien a écrit le scénario différent avec une défaite d’équipe contre les Flames.

«Ça ne fonctionnait pas pour personne, a résumé Claude Julien dans un corridor du vieux Saddledome. J’aurais voulu changer mes trios, mais il n’y avait rien qui se passait. C’est une défaite où toute l’équipe n’était pas à point. Ce n’était pas juste quatre ou cinq joueurs qui jouaient mal, mais bien tout le monde. On ressemblait à une équipe fatiguée. Avec tout ce qui s’est passé, ça peut avoir un effet (virus).»

«Quand tu ne patines pas, ton exécution en souffre, a poursuivi Julien. On a tiré de l’arrière du début jusqu’à la fin. C’est un match que tu dois oublier. C’était une soirée difficile.»

Quand on consulte la feuille de pointage, on remarque rapidement ce principe d’un revers d’équipe. Les 18 joueurs du CH ont terminé la rencontre dans les moins. Jordie Benn et Alexeï Emelin ont mené le bal dans ce département avec des fiches de -3. Les Torrey Mitchell, Dwight King et Andrew Shaw ont chacun fini la rencontre à -2.

«Nous ne battions avec la rondelle, nous n’avions pas de cohésion, a dit Benn. Nous n’étions pas bons. C’est tout. Les Flames ont joué un gros match, mais nous avons aidé leur cause.»

Un discours lucide

Dans un autre coin du vestiaire, Brendan Gallagher a également parlé d’une rencontre à oublier.

«C’est de notre faute, a mentionné Gallagher. On ne s’est pas présenté dès le départ, contrairement à ce qu’on faisait récemment. Quand tu perds 5-0, tu dois leur rendre crédit, ils ont bien joué. Nous, on doit se regarder dans le miroir, on n’a pas assez bien joué pour gagner. On doit se regrouper et être prêt pour Edmonton. »

En relève à Carey Price qui était malade, Al Montoya a été le meilleur joueur du CH avec 33 arrêts.

«Tu ne peux pas le blâmer, il n’est pas responsable, a affirmé Julien. S’il y a quelque chose, c’est qu’il nous a gardés dans le match. Ce n’est pas de sa faute. Dans les situations, il a bien réagi. Il était prêt.»

Montoya a joué son rôle de bon gardien substitut.

«J’ai appris cet après-midi que j’étais pour jouer, a-t-il précisé. C’est mon travail, j’étais prêt. Je souhaite avoir ces occasions pour élever mon niveau de jeu. Price est malade, il a été incroyable pour nous. C’est mon boulot d’y aller et de donner une chance à l’équipe de gagner.»

«Mais c’est difficile, ce n’est pas agréable de perdre. Les Flames jouent bien dans leur amphithéâtre et ils sont sur une bonne séquence. La deuxième période nous a achevés avec les trois buts.»