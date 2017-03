Sea Dogs : Oliver Felixon se bat contre le cancer

Le défenseur des Sea Dogs de Saint John Oliver Felixson est atteint d’un lymphome hodgkinien, selon ce qu’a indiqué le président et directeur général de l’équipe, Trevor Georgie.

Aucune autre information sur l’état de santé du patineur de 18 ans n’a été dévoilée.

«Nous sommes dévastés par ce verdict», a dit Georgie par le biais d’une déclaration diffusée par le compte Twitter de l’expert hockey junior de la chaîne TVA Sports, Mikaël Lalancette.

