Paul Byron donne la victoire aux Canadiens en prolongation

Historiquement, il y a toujours eu une histoire d’amour pour le Canadien de Montréal dans l’ouest du pays. Mais ça devient encore plus fort quand les Canucks de Vancouver battent de l’aile et qu’un des enfants chéris de la Colombie-Britannique débarque au Rogers Arena.



Lors d’une soirée où on entendait des «Go Habs Go» et des «Carey, Carey, Carey» avant même la mise en jeu initiale, le CH a triomphé difficilement des pauvres Canucks 2-1 en prolongation.

À voir : Sommaire

Un 1er but en 39 matchs pour Mitchell

Chaput crée l'égalité

Encore Byron!

Paul Byron a marqué le but vainqueur en prolongation en redirigeant un tir d’Alex Galchenyuk. Ryan Miller n’y pouvait absolument rien sur ce jeu. Le gardien de 36 ans méritait pratiquement un meilleur sort, lui qui avait été brillant avec 36 arrêts.

Galchenyuk est maintenant l’homme des grandes occasions pour le CH. L’Américain avait inscrit les buts décisifs lors des deux dernières rencontres en prolongation face aux Blue Jackets de Columbus et aux Devils du New Jersey. Cette fois, il n’a pas touché la cible, mais c’est lui qui a orchestré le but gagnant en décochant un tir vif.

Encore du grand Price

Michael Chaput a créé l’égalité à mi-chemin en troisième période en faisant dévier une frappe d’Alexander Edler. L’ancien des Cataractes de Shawinigan a trouvé la bonne façon pour déjouer Price, qui était intraitable jusqu’à ce moment.

Price a fait le bonheur de ses parents, Jerry et Lynda, et de plusieurs amis de la petite réserve autochtone d’Anahim Lake en bloquant 27 des 28 tirs des Canucks.

À son 13e match en carrière face aux Canucks, il a remporté une huitième victoire contre l’équipe de son enfance. L’homme masqué du Tricolore a réalisé ses plus beaux arrêts face au jeune Nikolay Goldobin en première période et contre Markus Granlund en troisième période.

Revigoré depuis l’entrée en scène de Claude Julien, le Canadien a gagné une sixième rencontre d’affilée. Sur le plan défensif, le Tricolore a fermé la porte pour une grande partie du match à la timide attaque des Canucks. Si Price a été fumant à quelques reprises, il a aussi reçu l’aide de ses défenseurs qui ont limité les revirements.

Sans l’ombre d’un doute, les Canucks forment une équipe sur le déclin et c’est la même histoire pour les jumeaux Henrik et Daniel Sedin. Les Suédois ont été très discrets lors de ce match.

Torrey Mitchell a marqué le premier but de la rencontre tôt en première période. Le Montréalais n’avait pas inscrit de but depuis le 8 décembre, soit une longue période de 39 matchs.

Davidson gagne des points

Claude Julien disait qu’il ferait ce qu’il voudrait avec cette équipe. Il l’a encore une fois démontré pour ce match contre les Canucks. Julien n’a pas eu peur de retirer de sa formation Alexei Emelin afin d’offrir un premier match à Brandon Davidson.

L’ancien des Oilers d’Edmonton a fait passer Julien pour un génie en jouant un fort match. Jumelé à Jeff Petry, un autre ancien de l’organisation des Oilers, Davidson a pris des décisions intelligentes avec la rondelle, se contentant très souvent du jeu le plus simple. Mais c’était exactement ce que le CH recherchait.

À l’instar de Jordie Benn à ses débuts avec le Tricolore, Davidson a bondi sur cette première occasion.

Des blessés

Alexander Radulov et Tomas Plekanec ont déclaré forfait contre les Canucks.

Brian Flynn, quant à lui, a vu son match prendre fin à sa deuxième présence seulement sur la glace. Il a été sonné par une mise en échec percutante.