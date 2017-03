Sven Andrighetto : entrée en scène plus difficile avec l’Avalanche

L’ancien des Canadiens de Montréal Sven Andrighetto a participé à son premier match avec sa nouvelle équipe, l’Avalanche du Colorado, dimanche soir, face aux Blues de St. Louis.

L’attaquant avait été échangé en retour d’Andreas Martinsen à la date limite des transactions.

Après la rencontre, Andrighetto a affiché un différentiel de -1 en 15 minutes et neuf secondes de temps de jeu. Il a décoché deux tirs au but et asséné deux mises en échec.

Andrighetto était sur la patinoire pour le deuxième but des Blues, qui ont profité d’une confusion totale des joueurs de l’Avalanche sur la séquence.

À voir dans la vidéo ci-dessus.

L’Avalanche a ainsi perdu un quatrième match consécutif, en s’inclinant par la marque de 3-0 devant les Blues. Il s’agit d’un septième revers en huit sorties pour l’équipe du Colorado.

Martinsen a fait son entrée avec les Canadiens, samedi soir, dans une victoire convaincante de 4-1 sur les Rangers à New York.

L’attaquant a laissé une bonne première impression en assénant plusieurs mises en échec pour créer de l’espace pour ses acolytes. Il a également terminé le match avec deux mises en échec et deux tirs au but en 11 minutes et 42 secondes de temps de glace.