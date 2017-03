Alex Harvey champion du monde au 50 km en Finlande

Le Québécois Alex Harvey a raflé la médaille d’or, dimanche, à l’épreuve des 50 kilomètres aux Championnats mondiaux de ski de fond disputés à Lahti, en Finlande.

Harvey a devancé le Russe Sergey Ustiugov et le Finlandais Matti Heikkinen au fil d’arrivée.

Complétant le parcours en 1 h. 46 min. 28,9 s., le Québécois a été parmi les meneurs tout au long de la course. Il était d’ailleurs premier après 21,1 kilomètres.

Harvey alternait surtout entre la deuxième et la troisième position pendant la seconde partie de la course. Il a finalement été le plus rapide lors du sprint final.

Ustiugov (1:46:29,5) et le Finlandais Matti Keikkinen (1 :46:30,3) ont complété le podium.

Le favori norvégien Martin Johnsrud Sundby, toujours incapable de remporter l'or dans un grand championnat, était à la lutte pour remporter une médaille lorsqu'il a légèrement perdu l'équilibre dans le dernier virage. Il échoue au pied du podium à la quatrième place.

La cinquième place revient au Britannique Andrew Musgrave, qui réalise la meilleure performance historique d'un Britannique sur la distance reine du ski de fond.

La victoire ultime

En entrevue à Québec Matin sur les ondes de LCN, le père d’Alex Harvey, Pierre, a commenté la victoire historique de son fils (à voir dans la vidéo ci-dessus).

«C’est sa plus grande victoire à vie. C’est la course ultime, comme le marathon en course à pied. Il est vraiment le meilleur skieur de la planète en ce moment», a-t-il lancé.