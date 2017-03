Le nouveau départ de l'Impact

L'Impact de Montréal amorce sa saison 2017 ce soir sur les ondes de TVA Sports avec une visite à San Jose pour y affronter les Earthquakes au Avaya Stadium.

L'affrontement Impact-Earthquakes est diffusé en direct à TVA Sports à 22 h.

On a l’impression que les Sounders de Seattle viennent à peine de remporter la coupe MLS, en décembre dernier.

Pourtant, c’est ce soir que la saison 2017 prend son envol pour l’Impact.

Après une défaite difficile à avaler contre le Toronto FC en finale de l’Association Est, tous les espoirs sont permis pour la troupe de Mauro Biello.

Certes, il y a eu peu de changements, mais c’est justement cette continuité qui pourrait aider l’équipe.

Même si la saison ne fait que commencer, l’Impact semble avoir déjà la même cohésion qu’en fin de parcours en novembre dernier.

En séries

Les partisans semblent douter un peu du manque de mouvement de la direction, qui n’a finalement ajouté que Chris Duvall, Adrian Arregui et Daniel Lovitz.

Et pourtant, les experts s’entendent pour dire que l’Impact participera aux séries. Entre les experts du Journal et ceux de TVA Sports, l’Impact se classe entre la troisième et la sixième place dans l’Est.

Les avis sont partagés quant au champion de la saison régulière et des séries éliminatoires. Le nom de Toronto FC revient souvent dans le premier cas et celui du FC Dallas dans le second.

Pour ce qui est du meilleur buteur, c’est David Villa qui obtient le plus de votes alors qu’Ignacio Piatti a l’avantage pour le titre de joueur par excellence.

Bon esprit

Dans le camp de l’Impact, l’état d’esprit semble être bon, comme l’a mentionné l’entraîneur-chef Mauro Biello plus tôt cette semaine.

«L’esprit était excellent et les joueurs ont été motivés par ce qui s’est passé l’an dernier.

«On a retrouvé au camp d’entraînement le même esprit qu’on avait en fin de saison.» - Mauro Biello, entraîneur-chef

L’entraîneur-chef a surtout remarqué que le gâteau était déjà levé avant même que le premier match de la saison ait été disputé.

«La chimie était bonne l’an passé et on veut bâtir sur ça tout en améliorant certaines choses collectivement.»

Améliorations

Si l’Impact veut connaître une bonne saison et aller loin en séries, il devra cependant régler certains problèmes.

Hassoun Camara ne se cache pas pour aborder la question.

«Sur les coups de pied arrêtés, on a été défaillants et c’est bien de mettre ça en lumière aussi.

«En fin de match, on peut être beaucoup plus efficaces mentalement.»

Coup de grâce

Ce qui peut propulser l’Impact, c’est le partenariat entre Matteo Mancosu, Ignacio Piatti et Dominic Oduro.

Ensemble, ils peuvent marquer une bonne vingtaine de buts, mais ça pourrait très bien être plus.

C’est sans compter l’arrivée éventuelle de Blerim Dzemaili cet été si tout va comme prévu.

Et l’Impact se retrouve face à une certaine obligation de gagner puisqu’il pourrait bien s’agir de la dernière saison de «Nacho» dans le maillot bleu, ce qui serait bien dommage.

La table est donc mise pour une saison 2017 enlevante et remplie de promesses.