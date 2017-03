Soirée de retrouvailles entre P.K. Subban et les Canadiens

Les Canadiens de Montréal reçoivent P.K. Subban et les Predators de Nashville jeudi soir au Centre Bell à l’occasion d’une rencontre qui promet d’être hautement émotive.

Pour la première fois depuis la transaction monstre qui l’a fait passer aux Predators en retour de Shea Weber, P.K. Subban ne sautera pas sur la glace du Centre Bell dans l’uniforme bleu-blanc-rouge qu’il a porté durant sept saisons.

Déjà mercredi, lors de la conférence de presse de P.K. Subban, la fébrilité était palpable. En plus d’un retour à Montréal, Subban dispute un premier match contre son ancienne équipe, lui qui avait été contraint à la galerie de presse le 3 janvier dernier lors de la victoire de 2-1 des Canadiens à Nashville.

On se rappellera qu’au cours de cette rencontre – tout aussi émotive – les Predators avaient livré un chaleureux hommage à leur ancien capitaine Shea Weber. Reste à voir ce que l’organisation des Canadiens réserve à son ancien défenseur étoile.

Après un début de saison marqué par des blessures, P.K. Subban connaît ses meilleurs moments dans son nouvel uniforme avec une récolte de 12 points (1 but, 11 aides) à ses 10 derniers matchs. C’est à l’image de son coéquipier Filip Forsberg qui vient tout juste d’être élu la deuxième étoile du dernier mois avec ses 17 points, dont 11 buts (un sommet), en 13 rencontres. Des performances qui ont permis aux Predators (73 points) de dépasser les Blues (67 points) au troisième rang de la Division Centrale.

De leur côté, les Canadiens ont repris du poil de la bête après un mois de février à oublier au cours duquel ils n’ont remporté aucun match en temps réglementaire. Les trois victoires consécutives acquises en prolongation contre les Maple Leafs, les Devils et les Blue Jackets ont néanmoins permis au Tricolore de reprendre une avance de six points sur les Sénateurs d’Ottawa et les Bruins de Boston au sommet de leur division. Max Pacioretty a élevé son jeu d’un cran au cours des dernières semaines, lui qui a récolté 12 points, dont 6 buts, à ses 10 derniers matchs.

Les Predators ont bougé mercredi en mettant la main sur l’ancien des Canadiens Pierre-Alexandre Parenteau, mais sa présence demeure incertaine pour le match de ce soir. Du côté des Canadiens, on devrait avoir une meilleure idée de la nouvelle composition des trios de Claude Julien avec les nouvelles acquisitions de Marc Bergevin cet avant-midi, lors de l’entraînement matinal de l’équipe.

Carey Price devrait être le gardien partant des Canadiens.