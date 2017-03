P.K. Subban reconnaissant envers les Canadiens

P.K. Subban s’attendait à vivre une soirée émotive, mais ce qu’il a reçu comme témoignage d’affection de la part de ses anciens partisans a dépassé ses attentes.

Les larmes ont même coulé sur les joues du défenseur durant l’accueil très chaleureux que la foule lui a réservé avant le début du match.

Les spectateurs scandaient «P.K., P.K., P.K.» pendant qu’on montrait à l’écran géant un montage vidéo des meilleurs moments de sa carrière à Montréal.

Un beau geste de la part du Canadien, qui avait vu les Predators réserver le même traitement à leur ancien capitaine Shea Weber le 3 janvier à Nashville.

«C’était extraordinaire et émouvant comme accueil, a commenté Subban. Le Canadien est une organisation de première classe et je ne m’attendais pas à autre chose de sa part.

«Il est juste dommage qu’on ne soit pas sorti du Centre Bell avec les deux points, car on a disputé un très bon match. On a malheureusement raté un trop grand nombre de chances de marquer», a ajouté celui qui a passé 24 min 33 sec sur la patinoire, obtenant une mention d’aide sur l’unique but des Predators.

Subban s’est fait demander s’il a été surpris d’échapper quelques larmes.

«Je ne savais pas trop ce que j’allais ressentir. J’ai passé des moments extraordinaires dans l’organisation du Canadien et les partisans savaient que j’avais fort apprécié mon séjour à Montréal.»

Une petite flèche

Subban, qui a envoyé quelques baisers à madame Béliveau avant le début de la rencontre, s’est fait taquiner par quelques anciens coéquipiers, dont Carey Price qui a cherché à l’arroser.

«Il y a un très bon groupe de gars chez le Canadien mais je peux en dire autant de mes nouveaux coéquipiers à Nashville», a-t-il précisé.

«J’ai beaucoup apprécié le fait que des coéquipiers m’aient accompagné mercredi à l’hôpital de Montréal pour enfants. C’était chic de leur part. Ils comprennent qu’il y a des choses plus importantes que le hockey.»

Plus tôt dans la journée, Subban avait mentionné que c’était la première fois que des coéquipiers l’accompagnaient lors d’une visite privée dans un hôpital.

C’est la seule flèche qu’il a dirigée à l’endroit de ses anciens partenaires de jeu durant ces deux journées passées à Montréal.

À voir dans la vidéo ci-dessus.