Thomas Vanek et Jarome Iginla, les plus grosses prises de la date limite

Au cours d’une journée relativement tranquille lors de la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey, les Panthers de la Floride, avec Thomas Vanek, et les Kings de Los Angeles, avec Jarome Iginla, ont possiblement réussi les plus grosses prises, mercredi, en vue du dernier droit.

«Thomas est un marqueur établi dans cette ligue, et il va amener un apport offensif et de l’expérience à notre jeune groupe d’attaquants, s’est félicité le président des opérations hockey des Panthers Dale Tallon, dans des propos repris par le site de l’équipe. Nous croyons en nos joueurs, et [Vanek] pourra donner un coup de main à notre jeu de puissance.»

Les Panthers ont donc mis la main sur Vanek, des Red Wings de Detroit, tandis que les Kings ont acquis les services d’Iginla, de l’Avalanche du Colorado.

À VOIR : Le tableau des transactions 2017

Vanek a disputé 48 matchs dans l’uniforme des Wings, cette saison. Il a touché la cible à 15 reprises en plus d’amasser 23 mentions d’aide. La formation du Michigan a obtenu en retour le défenseur Dylan McIlrath et un choix de troisième tour au prochain repêchage.

Acquis en retour d'un choix conditionnel de quatrième tour au repêchage de 2018, Iginla a pour sa part disputé 61 matchs cette saison. Il a récolté 18 points, dont huit buts.

Avant les rencontres de mercredi soir, les deux formations se trouvaient à un point de la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans leur association respective. Elles mettent ainsi la main sur des éléments offensifs sans céder de joueurs réguliers.

Streit termine la journée à Pittsburgh

Parmi les autres équipes en position d’accéder au tournoi printanier, les Penguins de Pittsburgh ont mis la main sur le défenseur Mark Streit, qui a été échangé deux fois au cours de cette journée mouvementée. Le Lightning de Tampa Bay, qui a reçu un choix de quatrième tour des Penguins, avait acquis les services de l’ancien du Canadien de Montréal plus tôt, envoyant Valtteri Filppula et deux choix au repêchage aux Flyers de Philadelphie.

Les Predators de Nashville ont obtenu le Québécois Pierre-Alexandre Parenteau des Devils du New Jersey. Les Blue Jackets de Columbus ont quant à eux fait quelques acquisitions intéressantes au niveau de la profondeur, ajoutant le défenseur Kyle Quincey et l’attaquant Lauri Korpikoski à leur groupe.

Un peu tranquille au Canada

Chez les différents clubs canadiens, aucun joueur d’impact n’a bougé en cette dernière journée.

Les Jets de Winnipeg ont envoyé Drew Stafford aux Bruins de Boston en retour d’un choix conditionnel de 6e ronde au repêchage de 2017.

Les Maple Leafs de Toronto ont pour leur part obtenu Eric Fehr des Penguins tandis que les Flames de Calgary ont opté pour les attaquants Curtis Lazar et Michael Kostka, anciennement des Sénateurs d’Ottawa.

Après avoir acquis David Desharnais, les Oilers d’Edmonton compteront aussi sur Justin Fontaine, en provenance de l’organistion des Rangers de New York, pour le reste de la campagne. Les Sénateurs avaient embauché Alexandre Burrows et Viktor Stalberg, plus tôt cette semaine.