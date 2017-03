UFC: Georges St-Pierre affrontera Michael Bisping

Le combattant d’arts martiaux mixtes québécois Georges St-Pierre affrontera le champion du monde des poids moyens Michael Bisping d’ici la fin de l’année 2017.

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) a confirmé le tout mercredi.

Bisping (31-7-0) a obtenu son titre en juin 2016 contre Luke Rockhold lors de l’UFC 199. Depuis, le Britannique de 38 ans a défendu sa couronne face à Dan Hendersen, en octobre dernier.

Dans le cas de St-Pierre (25-2-0, 8 K.-O.), il revient à la compétition. Le Québécois de 35 ans n’a pas mis les pieds dans l’octogone depuis sa victoire face à l’Américain Johny Hendricks, en novembre 2013.

Celui qu’on surnomme «GSP» avait confirmé son retour le 18 février dernier.

.@GeorgesStPierre RETURNS later this year to take on @Bisping for the UFC MW title! pic.twitter.com/XnHXmnDkzL