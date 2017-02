Les Canadiens montrent du caractère et l’emportent au New Jersey

Alex Galchenyuk a marqué le but décisif en prolongation et le Canadien de Montréal est venu à bout des Devils du New Jersey par la marque de 4-3, lundi soir, à Newark.

Palmieri surprend Montoya

Moore marque et «Radu» réplique aussitôt

Un 30e pour le capitaine!

Pacioretty crée l'égalité enfin de match

Galchenyuk confirme la victoire!

Galchenyuk a touché la cible à l’aide d’un puissant tir sur réception lors d’un avantage numérique.

Alexander Radulov a conclu sa soirée de travail avec quatre points, dont un but, tandis que Max Pacioretty a réalisé un doublé en troisième période. Celui-ci a d’ailleurs créé l’égalité avec 52 secondes à faire en troisième pour forcer la tenue d’une période de prolongation.

Lent départ

Les deux équipes ont créé peu d’occasions de marquer en première période.

Al Montoya a réalisé son premier arrêt alors qu’il y avait plus de sept minutes d’écoulées au match. Il s’est signalé en milieu de période, sortant la mitaine devant Adam Henrique.

Les Devils ont pris les devants avec seulement 18 secondes à faire en première. Kyle Palmieri a alors déjoué Andrei Markov avant de compter son 19e filet de la saison.

Une troisième période mouvementée

Après une deuxième période sans histoire, le défenseur John Moore a doublé l’avance des Devils en début de troisième. Son tir de la pointe s’est faufilé à travers la circulation avant de passer entre les jambières de Montoya.

Le Tricolore a toutefois répliqué à peine 11 secondes plus tard. Radulov a décoché un lancer des poignets vif qui a surpris Schneider. L’ailier a ainsi compté son premier but depuis le 9 février.

Puis, Blake Coleman s’est échappé en troisième, mais il a été incapable de déjouer Montoya. Il a toutefois provoqué une punition à Phillip Danault. Dès la mise au jeu suivante, Travis Zajac s’est emparé d’un retour pour porter la marque à 3-1.

Mais le Bleu-Blanc-Rouge n’avait pas dit son dernier mot. Pacioretty a ramené son équipe dans le match avec son 30e but de la saison à la suite d’un jeu de Nathan Beaulieu.

Le capitaine de la Sainte-Flanelle a ensuite créé l’égalité, lui qui a atteint le plateau des 30 buts pour la cinquième fois de sa carrière.

En bref

Les attaquants Brian Flynn et Michael McCarron ont regardé la rencontre de la galerie de presse.

Dans le camp adverse, le Québécois Pierre-Alexandre Parenteau n’a pas été en mesure d’affronter ses anciens coéquipiers en raison d’une blessure.

Le Tricolore sera de retour en action dès mardi alors que les Blue Jackets de Columbus seront de passage au Centre Bell.