Claude Julien n’est pas sorti de l’auberge. Il ressortira son crayon et son tableau dans l’espoir d’implanter son système de jeu à une équipe qui ressemble drôlement à celle qui ne cessait de dégringoler sous les dernières semaines de la gouverne de Michel Therrien.

À voir: Sommaire

Alexei Emelin malmène John Tavares

Anders Lee poursuit sur sa lancée

Ovation pour Claude Julien

Le moment d'Anthony Beauvillier

Julien a reçu le pire des cadeaux pour son 1000e match dans la LNH en voyant un Canadien sans vie et sans énergie dans un revers de 3-0 contre les Islanders, jeudi, au Centre Bell.

À partir du milieu de la troisième période, les partisans ont manifesté leur mécontentement en huant copieusement leur équipe.

En quelques heures seulement, l’espoir procuré par la victoire de 3-2 en tirs de barrage face aux Rangers au Madison Square Garden a refait place à l’inquiétude et aux doutes. Jamais le CH n’a été dans le coup contre la bande à John Tavares.

Parmi les inquiétudes, il y a encore une fois l’attaque anémique. Pour une quatrième fois à ses huit dernières rencontres, le Tricolore a subi l’affront d’un jeu blanc.

«Les Islanders ont fermé le jeu et ils cherchaient à écouler le temps, mais ce n’était pas une raison pour tomber dans le piège, a dit Max Pacioretty. Nous devrons nous relever. Et rapidement.»

Thomas Greiss a signé son troisième blanchissage de l’année en bloquant 24 tirs.

Aucune cohésion

Il y a un jeu qui résumait parfaitement la désorganisation des locaux face aux Islanders, une équipe revampée depuis l’arrivée de Doug Weight. En deuxième période, Max Pacioretty attendait une passe d’Alexeï Emelin pour s’échapper. L’ouverture était là, mais Emelin lui a remis la rondelle directement dans les patins, coupant son élan.

Le CH a joué avec un peu plus d’ardeur en troisième période. Paul Byron et Artturi Lehkonen ont tour à tour battu Greiss, mais ils l’ont fait en redirigeant une rondelle plus haut que la limite permise (Byron) et en frappant volontairement le disque avec un gant (Lehkonen). Les arbitres ont chaque fois pris la bonne décision en refusant les buts.

Beauvillier touche la cible

Anthony Beauvillier n’oubliera jamais son premier match sur la glace du Centre Bell. L’attaquant recrue des Islanders a battu Carey Price d’un bon tir des poignets en première période. Utilisé au centre de Brock Nelson et de Ryan Strome, l’ancien des Cataractes de Shawinigan a été menaçant toute la soirée.

À lui seul, Beauvillier a pratiquement généré autant de chances de marquer que pour toute l’équipe du CH.

Anders Lee et John Tavares, dans un filet désert, ont marqué les autres buts des visiteurs.

Un problème à la ligne bleue

Pour poursuivre dans la thématique des inquiétudes, le duo Emelin-Weber a probablement fait son temps. Julien devra se poser de sérieuses questions puisque ses deux premiers défenseurs manquent de rapidité.

Weber gagnerait à jouer avec un défenseur plus mobile, capable de transporter la rondelle. Andreï Markov, à 38 ans, ou l’inconstant Nathan Beaulieu peuvent-ils remplir ce mandat? Il est permis d’en douter.

Le CH (32-21-8) devra maintenant regarder dans son rétroviseur. Il n’y a plus simplement le premier rang de la division qui sera en danger, mais bien une simple participation aux séries.

Depuis les trois victoires des 3, 4 et 7 janvier, le Canadien n’a pas réussi à gagner deux matchs d’affilée.

Ça fait longtemps.