«Price est encore le meilleur du monde»

Paul Byron a marqué un but gagnant pour une deuxième fois cette saison en tirs de barrage, mais il a offert le plus beau compliment à son gardien, Carey Price.

«Carey a fait un arrêt incroyable en fin de match contre J.T. Miller, a rappelé Byron. Il nous donne toujours une chance de gagner. Price est encore le meilleur joueur du monde. C’est un plaisir de le regarder jouer.»

Encerclé par une dizaine de journalistes dans le petit vestiaire de l’équipe adverse au Madison Square Garden, Price avait son sourire des beaux jours.

«J’ai été un peu chanceux contre Miller, a dit le numéro 31. C’était un arrêt du désespoir. Il m’a frappé derrière le bras, alors j’ai quand même joué un peu de chance.»

«Au cours des derniers jours, je cherchais à rester fort mentalement et je me concentrais à faire les bonnes choses, a-t-il enchaîné. J’ai gardé la même approche, celle qui me permet de connaître du succès.»

À ses deux premiers matchs depuis le retour de Claude Julien derrière le banc du Canadien de Montréal, Price présente des statistiques semblables à celles des premières semaines de la saison. Il a une fiche de 1-1-0 avec une moyenne de 1,94 et un taux d’efficacité de ,935.

Un plan en tête

Le CH a gagné un deuxième match cette saison en tirs de barrage à sa quatrième occasion. Les deux fois, Byron a obtenu le but décisif. Le 4 décembre dernier, l’ancien des Flames de Calgary avait déjoué Peter Budaj pour offrir une victoire de 5-4 contre les Kings, à Los Angeles.

«Oui, j’avais un plan en tête avant de m’élancer, a raconté le rapide ailier. Lundqvist invite les tireurs à viser du côté de son gant. Il garde sa mitaine assez basse, mais il la remonte toujours à la dernière seconde. Je ne voulais pas tomber dans son piège.»

Byron a finalement opté pour un tir entre les jambières du gardien suédois.

«C’était vraiment important de gagner, nous voulions revenir sur le droit chemin, a-t-il souligné. Je me sentais vraiment bien après ce but en tirs de barrage. Dernièrement, j’ai eu des chances, mais je ne réussissais pas à marquer. J’étais surtout heureux de sortir d’ici avec la victoire. Il faut maintenant élever notre jeu pour redevenir l’équipe que nous étions en début de saison.»

Un soulagement

Alexander Radulov a également décrit cette victoire contre les Rangers comme une bouffée d’air frais.

«Je ne raconterai pas de mensonges, nous traversions une très mauvaise période depuis quelques semaines, a mentionné le Russe. J’avais le sentiment que nous formions un groupe différent, ce soir. Nous devrons continuer à jouer de cette façon. Nous avons obtenu la contribution de tous nos joueurs.»

«C’est gros pour Claude (Julien), pour notre équipe et nos partisans, a-t-il enchaîné. Dernièrement, nous ne faisions pas le travail. Cette victoire est un pas dans la bonne direction.»