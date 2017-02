Le dilemme de Bergevin

Alexander Radulov a-t-il suffisamment d’essence dans le réservoir pour offrir six autres brillantes années de services au Canadien?

Certes, il a la rapidité, les habiletés et la carrure pour faire ce qu’il veut avec la rondelle sur la patinoire, mais à une époque où les joueurs vedettes sont de plus en plus jeunes, on est en droit de se demander pendant combien de temps il pourra tenir ce rythme. ¬Assurément quelques saisons, mais six?

Radulov se trouvera à quatre jours de son 31e anniversaire lorsqu’il deviendra joueur autonome sans compensation, le 1er juillet. N’est pas Jaromir Jagr qui veut.

D’ailleurs, les directeurs généraux sont de plus en plus craintifs à l’idée d’accorder des contrats de longue durée aux trentenaires.

L’été dernier, 51 joueurs de 30 ans et plus ont paraphé de nouvelles ententes. Andrew Ladd (Islanders), Loui Eriksson (Canucks), David Backes (Bruins) et Frans Nielsen (Red Wings) sont les seuls à s’être entendus avec une équipe pour plus de quatre campagnes.

Et déjà, leur patron regrette cette décision. Tous les quatre se dirigent vers des saisons moins productives que la dernière.

Sept millions par saison

Or, au cours du week-end, ¬Elliotte Friedman et Nick ¬Kyprieos ont avancé sur les ondes de Sportsnet qu’Alexander Radulov serait à la recherche d’une entente de longue durée.

Selon Kypreos, avec un contrat de six saisons en poche, l’ancien joueur des Remparts accepterait une moyenne salariale annuelle avoisinant les 5 M$, soit 750 000 $ de moins que ce qu’il touche cette saison.

Kypreos a également indiqué que dans le cas où ce scénario idéal ne se réaliserait pas, le clan Radulov serait enclin à réduire la durée de l’entente en échange d’un salaire plus élevé (trois ans à 7 M$ par ¬campagne).

Voilà l’intrigant dilemme sur lequel doivent se pencher Marc Bergevin et ses conseillers dans ce dossier.

Rouage important

Cela dit, Radulov est, depuis le début de la campagne, le joueur le plus électrisant du Tricolore. Il est la dynamo grâce à laquelle Max Pacioretty s’approchera, pour la troisième fois en quatre ans, du plateau des 40 buts.

D’ailleurs, les 42 points (14 buts, 28 passes) de Radulov le placent au deuxième rang des pointeurs du Tricolore derrière les 52 (28 buts, 24 passes) du capitaine.

Il est donc un rouage primordial pour Bergevin, dont l’objectif est de ramener la coupe Stanley à Montréal pour la ¬première fois depuis 1993.

Meilleure marge sous le plafond

Or, si le directeur général souhaite profiter de la fenêtre d’opportunité qui se referme à mesure que Carey Price vieillit, il devra s’assurer de satisfaire aux exigences contractuelles de ses principaux éléments.

En plus de Radulov, Andreï Markov (sans compensation) et Alex Galchenyuk (avec compensation) deviendront libres au terme de la saison.

L’an prochain, ce sera entre autres au tour de Price, dont plusieurs estiment que le salaire avoisinera les 10 M$, et de Phillip Danault.

Suivront ensuite, à la fin de la campagne 2018-2019, Max Pacioretty et Artturi Lehkonen.

Pour parvenir à garder tout ce monde, Bergevin devra faire des sacrifices. Celui d’offrir une durée plus longue à ¬Radulov en échange d’une moins grosse empreinte dans la masse salariale pourrait s’avérer judicieux.

À moins de couper la poire en deux?