Une première en 125 jours?

Les Canadiens de Montréal occupent le premier rang de la section Atlantique de la Ligue nationale de hockey depuis 125 jours.

Cela pourrait toutefois changer ce soir, alors que les Sénateurs d'Ottawa auront l'occasion de prendre la tête.

Pour y arriver, ils devront battre les Devils du New Jersey et le Tricolore devra perdre en temps réglementaire contre les Rangers de New York.

Les deux équipes seraient alors à égalité, à 70 points, mais les Sénateurs trôneraient au sommet grâce à leurs deux matchs en main.

Les Panthers de la Floride se pointent également le bout du nez. Grâce à un dossier de 8-1-1, ils ont désormais 66 points, soit seulement quatre de moins que le CH et ce, avec un match en main.

Les Canadiens n'ont quant à eux remporté que deux de leurs 10 dernières rencontres.