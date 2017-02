Dubnyk en colère

Le gardien de but du Wild du Minnesota Devan Dubnyk n’a pas apprécié le coup de coude de James Neal, des Predators de Nashville, qu’il a reçu samedi soir, dans un gain de 5-2.

Sur la séquence, l’ancien des Canadiens de Montréal P.K. Subban a envoyé la rondelle au filet et Neal est passé devant Dubnyk et a sorti le coude. Touché à la tête, le gardien est tombé sur la glace en douleur.

Le but a initialement été refusé, mais l’entraîneur-chef des Predators, Peter Laviolette, a contesté la décision. Les arbitres ont finalement accordé le but, jugeant que la rondelle avait pénétré dans le filet tout juste avant le contact.

«Je ne sais même plus quel est le règlement, a confié Dubnyk au quotidien «Star Tibune» après le match. Lorsque je sais qu’un joueur s’en vient me frapper à la tête, je ne comprends pas comment l’on peut juger que ça ne m’empêche pas de faire mon travail.»

«Ça ne change rien si le joueur adverse est dans la zone blanche et que je suis dans mon demi-cercle. Je suis à l’endroit où je dois être. Si ce jeu survient en milieu de patinoire, c’est une suspension. Il m’a presque tué.»

Une révision inutile

Dubnyk soutient que les arbitres n’avaient pas besoin de réviser la séquence puisque le geste de Neal méritait clairement une pénalité.

«Vous ne pouvez pas dire que c’est correct. C’est un jeu dangereux, a-t-il ajouté. Même après avoir vu que j’avais laissé la rondelle passer, ils ont tous oublié que ça ne devrait rien changer puisque c’est une pénalité.»

«Je parie que s’il n’y a pas de révision, c’est une punition et non un but. »

Le vétéran a tout de même signé son 32e gain de la campagne, un sommet dans le circuit Bettman. Il affiche également le meilleur taux d’efficacité de la ligue, à ,934.