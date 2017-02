Un doublé pour Kingsbury et Marquis

Les Québécois Mikaël Kinsgbury et Philippe Marquis ont réalisé un double, samedi, à l’épreuve individuelle de bosses présentée dans le cadre de la Coupe du monde de ski acrobatique de Tazawako, au Japon.

Kingsbury, de Deux-Montagnes, a signé sa 39e victoire en carrière et sa sixième de l’année grâce à une récolte de 89,99 points.

«Je suis très content de la manière dont j'ai skié, a souligné Kingsbury après sa victoire. Les bosses n'étaient pas évidentes et la neige était assez mouillée. Plus la journée avançait, plus je trouvais que je skiais de mieux en mieux. Je suis vraiment content.»

Marquis, originaire de Québec, est monté sur la deuxième marche du podium en vertu d’un total de 86.37 points.

Le Français Benjamin Clavet a mis la main sur la médaille de bronze, lui qui a obtenu 85,62 points.

Chez les femmes, la Britanno-Colombienne Andi Naude s’est hissée sur la troisième marche du podium, alors qu’elle a reçu 76,36 points de la part des juges.

L’Australienne Britteny Cox (78,57) et la Française Perrine Laffont (78,36) ont respectivement terminé première et deuxième.

La Montréalaise Chloé Dufour-Lapointe (74,97) a pris le cinquième rang.

Dimanche, les bosseurs se mesureront lors de l’épreuve en duel.